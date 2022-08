L’informe «DESI Catalunya 2021» sobre economia i societat digital manté el país al capdavant dels cinc territoris i estats més digitalitzats d’Europa amb un índex de digitalització del 62,36%, dotze punts superior a la mitjana de la Unió i 5,6 punts per damunt de l’obtingut a l’edició anterior. Segons va informar ahir el Govern, Catalunya se situa així «líder» en implantació de banda ampla fixa i banda ampla d’almenys 100Mbps, factor que continua sent el «punt fort i la base de la digitalització del país». L’informe, elaborat seguint la metodologia de la Comissió Europea, assegura que Catalunya «avança a un ritme superior a la mitjana europea».

Segons el «DESI 2021», Catalunya se situa per tercer any consecutiu en la cinquena posició, a molt poca distància de l’anomenat «grup nòrdic», format per Dinamarca, Finlàndia, Suècia i els Països Baixos, que manté el lideratge del desenvolupament digital a Europa.