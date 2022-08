El president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, ha pronosticat que la facturació del sector el 2022 podria ser millor que la de 2019. Del Arco va explicar ahir que la facturació de 2020 i 2021 no pot ser una «referència» pel gran creixement en vendes que es va produir durant la pandèmia i per l’actual context econòmic. Per això va argumentar que cal emmirallar-se en l’any 2019. Com a conseqüència de la inflació i el context econòmic actuals, va apuntar que no es podran repetir unes vendes com les de l’any passat. «Baixaran respecte de les del 2021 però estarem en valors per sobre de les del 2019», va assenyalar.

Del Arco va reivindicar les llibreries com un element de «difusió cultural». «Hem d’aconseguir que tot el que fem com a llibreters arribi a totes les llibreries», ha argumentat. El president del gremi no creu que a Catalunya es publiqui massa llibres i va considerar que les llibreries compaginen correctament el gran nombre de novetats amb la venda «molt alta» de fons de llibres. Del Arco va explicar que el fons de les llibreries «es renova sol» a partir d’una selecció natural de cada establiment entre el què compra la gent i el criteri de cada llibreter. Preguntat sobre l’afectació de plataformes com Amazon, Del Arco va apuntar que si les llibreries «fan bé la feina» aquesta afectació és baixa. «Són canals diferents, per a públics diferents», va destacar.