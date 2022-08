La producció industrial a Catalunya ha crescut el 3,3% al juny respecte del mateix període de l’any passat, segons dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El creixement, però, se situa tres punts per sota de la mitjana espanyola, que al conjunt de l’Estat ha crescut el 6,4%. Per sectors, a Catalunya els béns intermedis i els béns d’equip han registrat una caiguda de la producció d’un 1,4% i un 0,1% respectivament en termes interanuals. Tanmateix, els productes energètics tornen a créixer, amb un increment de l’11,8% respecte del mateix període de l’any passat, després de tancar el mes de maig d’aquest any en xifres negatives (-3,7%).

Els béns de consum tanquen el sisè mes de l’any amb un increment interanual del 7,3%, cosa que suposa un descens en comparació al registre del maig passat (11,9%). Els béns de consum durador han crescut un 5,6% interanual, un descens del ritme de creixement de més de sis punts respecte del mes anterior (11,5%). Pel que fa als béns de consum no durador, han registrat un increment del 7,4%, que suposa una caiguda en comparació amb la xifra del mes de maig (11,9%). La diferència respecte al conjunt de l’Estat en el creixement de la producció industrial en comparació amb l’any passat també es nota en l’acumulat de l’any que a Catalunya és de l’1,7% més fins al juny, mentre que la dada espanyola és del 3,5%.