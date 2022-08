Nova ofensiva d’Amazon per estar encara més present allà on una persona vulgui estalviar temps. La companyia fundada per Jeff Bezos i ara dirigida per Andy Jassy ha acordat la compra d’iRobot, l’empresa estatunidenca fabricant del robot aspirador Roomba. El gegant tecnològic pagarà un total de 1.700 milions de dòlars (uns 1.670 milions d’euros), una xifra que inclou el deute net d’iRobot i que suposa valorar cada acció de l’empresa en 61 dòlars.

Malgrat que l’operació està pendent que l’aprovin els accionistes i les autoritats reguladores, totes dues companyies ja han acordat aspectes clau d’aquesta nova etapa de l’empresa, com que el seu president i director executiu d’iRobot, Colin Angle, conservarà el seu lloc al capdavant de la companyia.

«Sabem que estalviar temps és important, i les feines de casa requereixen un temps preciós que es pot emprar millor fent alguna cosa que als clients els encanta», assegura el vicepresident sènior d’Amazon Devices, Dave Limp. «Durant molts anys, l’equip d’iRobot ha demostrat la seva capacitat per reinventar la forma com les persones netegen amb productes que són increïblement pràctics i enginyosos, des de netejar quan i on els clients vulguin mentre eviten obstacles comuns a la llar, fins a buidar automàticament el contenidor de recol·lecció».

La divisió que capitaneja aquest directiu és la mateixa a càrrec del lector de llibres electrònics Kindle, dels assistents virtuals Tiro i Alexa, dels paquets per crear llars intel·ligents o dels dispositiu per monitorar qüestions de salut com l’activitat física o les hores de somni. Tot això, dit pel mateix Limp en una entrevista al Financial Times, entès com els primers passos del que anomena «computació ambiental»: una tendència segons la qual la tecnologia i els ordinadors estaran introduïts en la nostra vida de forma tan discreta que pràcticament els estarem utilitzant sense saber-ho.

«Amazon comparteix la nostra passió per crear innovacions ben pensades que permetin a les persones fer més a casa, i no puc pensar en un millor lloc perquè el nostre equip continuï amb la nostra missió», planteja, Colin Angle. «Estic molt emocionat per passar a formar part d’Amazon i per veure el que podem construir junts per als clients en els pròxims anys», conclou el director executiu d’iRobot.