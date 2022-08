És un fet: ens ha tocat viure el pitjor primer semestre per a les accions mundials del darrer mig segle. La combinació d’unes taxes d’inflació resistents i elevades, juntament amb un gir molt agressiu per part dels principals bancs centrals del món, el greu empitjorament dels riscos geopolítics i els cops de cua de la pandèmia de covid-19, han resultat ser un còctel massa indigest per a uns mercats borsaris que han retrocedit una mitjana del 21% els primers sis mesos de l’any 2022.

A més, tampoc no hem pogut comptar amb el tradicional refugi en moments d’incertesa que havien representat els mercats de renda fixa. De fet, els preus dels bons també han patit el pitjor semestre en dècades, de manera que la clàssica cartera composta per una combinació de renda fixa i renda variable ha patit correccions absolutament inusuals en la història recent dels mercats financers.

No hi ha hagut lloc on refugiar-se des de començament d’any. Per descomptat, alguns sectors i classes d’actiu han mostrat un comportament relatiu millor, però llevat de racons del mercat com el representat per les matèries primeres (especialment energia) i la liquiditat, les pèrdues han estat molt importants i generalitzades. En suma, els mercats no han remunerat els inversors la primera meitat de l’any.

En aquest article, intentarem donar unes claus senzilles que ens poden ajudar a suportar aquests moments d’incertesa i evitar, en la mesura del possible, prendre decisions que acabin penalitzant la nostra salut financera i posant en perill els nostres objectius de llarg termini.

El primer consell és simplement aquest: els mercats sempre tornen. Els índexs borsaris més amplis i diversificats trigaran més o menys a tornar als seus màxims, però tornaran amb tota probabilitat.

Això ens porta al segon consell: la inversió és una activitat que necessita un horitzó d’inversió de llarg termini, com més gran sigui aquest, millor. El temps sempre juga a favor nostre. Relacionat amb això, fa uns quants anys un inversor ens va donar la recepta de l’èxit i sorprèn la seva simplicitat: «Jo sempre compro i mai no venc. El meu patrimoni va augmentant en conseqüència». Aquesta senzilla fórmula ens alerta de la importància de mantenir una disciplina inversora mitjançant un procés d’aportacions sistemàtiques que permeten, en un mercat baixista, anar comprant a preus cada cop més baixos.

És fonamental tenir una àmplia diversificació de la nostra inversió. Si limitem al màxim els riscos específics relacionats amb un mercat o actiu financer en particular podrem mantenir una relativa tranquil·litat en èpoques turbulentes, ja que evitarem que el nostre patrimoni pugui patir un cop desastrós, que seria possible si invertíssim per exemple en una sola companyia. No ens obsessionem amb els riscos de curt termini: quan la situació econòmica obri els telenotícies, és probable que el pitjor ja hagi quedat darrere nostre. Els mercats financers s’anticipen sempre i sovint ja s’estan recuperant quan la situació sembla més fosca.

Cerquem activament les oportunitats. Una caiguda del mercat és una oportunitat per comprar accions a preus més barats. Si mantenim les nostres metes a llarg termini, invertir quan el mercat està en un punt baix ens pot donar un avantatge. De la mateixa manera, quan el mercat entra en pànic es ven tot, tant les coses bones com les dolentes. Un inversor experimentat sabrà aprofitar els preus d’un bon valor que hagi patit un càstig immerescut. Intentar sortir i entrar del mercat no sol funcionar. Ningú sap en quin moment es produiran els màxims i mínims del mercat.

Ara, un dels consells que més valor ens poden aportar: evitar la presa de decisions emocionals i limitar en la mesura del possible que la por guiï els nostres actes. Això requereix un entrenament de molts anys i hi ha inversors que simplement no poden evitar veure’s inundats per aquesta emoció. Per descomptat, té sentit preocupar-se per les pèrdues diàries i considerar sortir del mercat, però recordeu que els mercats baixistes venen i van i que el mercat està molt més temps pujant que baixant. En molts casos, per evitar que aquests biaixos emocionals ens penalitzin, podríem preferir optar per la inversió discrecional, en què les decisions es prenen de forma objectiva i professional, sense deixar espai a les emocions.

En definitiva, utilitzant un símil nàutic, tothom pot navegar amb vents favorables, però necessitarem tota la nostra experiència i destresa quan aquests vents es tornin adversos. De la mateixa manera, no oblidem els nostres objectius financers, ja que també es diu que no hi ha bon vent per a qui no té port.