Unió de Pagesos (UP) ha alertat que el nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi publicat recentment al BOE suposarà una discriminació i una regressió gradual en prestacions socials com les de jubilació, invalidesa i viduïtat.

El sindicat també denuncia que el text comportarà una regressió immediata en les incapacitats temporals de fins al 31,96% per als titulars d’explotacions agràries que figuren al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), unes 7.000 persones. A aquests s’hi hauria d’afegir un descens del 18,35% per a unes 11.000 persones inscrites en el règim general d’autònoms. En total, la mesura afectaria més de 18.000 autònoms agraris a Catalunya, un 82%, i més de 210.000 al conjunt de l’Estat.

El sindicat també crida l’atenció sobre com s’ha tirat endavant el Reial Decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, que considera inconstitucional i contrari a la llei. Per a UP, no es pot justificar com a raó d’extraordinària i urgent per promulgar un reial decret-llei la incapacitat de l’Estat per obtenir finançament del Pla de Recuperació de la Unió Europa NextGenerationEU.

A més, el sindicat destaca que tot i que la normativa permet una tramitació específica i urgent com a projecte de llei quan és necessari perquè la norma entri en vigor dins el termini de dret de la Unió Europea, no es preveu sostreure les consultes i participacions de totes les parts interessades i la ciutadania en general. Així, UP lamenta no haver estat consultada com a part interessada tot i haver obtingut la major representativitat (65,09%) en les eleccions agràries del 2021 entre les persones donades d’alta com a agricultors, ramaders i silvicultors com a treballadors autònoms.

Per a UP, l’acord entre el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, i determinades entitats estatals d’autònoms discrimina quasi la totalitat de la pagesia i els seus legítims representants de forma contrària al que preveuen la legislació estatal i el conveni internacional de l’Organització Internacional del Treball de llibertat de sindicació vigent a l’Estat espanyol.

Davant d’aquestes il·legalitats, el sindicat exigirà als grups parlamentaris al Congrés que si es convalida la reforma es tramiti com un projecte de llei i es puguin reparar les discriminacions i la caiguda de les prestacions socials a càrrec de la Seguretat Social que comportarà si no es corregeixen.

Si no s’accepta aquesta tramitació com a projecte de llei, el sindicat exigirà als parlamentaris, senadors i al Govern i al Parlament de Catalunya que presentin recurs d’inconstitucionalitat.