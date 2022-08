Els tripulants de cabina de Ryanair tornen a la vaga aquest dilluns 8 d'agost. Les aturades seran de 24 hores, es faran de dilluns a dijous i s'allargaran cinc mesos fins al 7 de gener si no hi ha cap tipus d'acostament entre l'empresa i els sindicats convocants USO i Sitcpla. "Les converses estan completament trencades. Ryanair no vol reprendre les negociacions per pactar un nou conveni col·lectiu que s'apliqui a tots els tripulants de cabina", ha assenyalat la secretària general d'USO-Ryanair, Lidia Arasanz. Per afrontar aquesta extensa convocatòria de vaga, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fixat uns serveis mínims d'entre el 34% i el 81% a l'aeroport del Prat, però que arriben al 85% en d'altres aeròdroms.

La nova convocatòria de vaga a Ryanair arriba després de 18 jornades de mobilització entre el juny i el juliol, en protesta per la suspensió de les negociacions amb els dos sindicats pel primer conveni de la companyia i també per reclamar que s'apliqui a la plantilla la legislació espanyola. "Igualment reclamem la readmissió immediata dels 11 treballadors acomiadats per exercir el seu dret constitucional a vaga i que es retirin el centenar d'expedients sancionadors a empleats amb motiu de les aturades", ha afegit Arasanz. Les dues primeres convocatòries de vaga van provocar la cancel·lació de 319 vols de Ryanair i més de 1.000 retards a les 10 bases que la companyia irlandesa té a l'Estat, amb incidència especial a l'aeroport del Prat.

"L'empresa diu que no l'ha afectat per a res i això és totalment fals i molt lleig per als centenars de passatgers perjudicats per les cancel·lacions i els retards", ha avisat la secretària general d'USO-Ryanair, que denuncia igualment les pràctiques "malicioses i il·legals" de la companyia irlandesa amb "esquirolatge intern i extern, acomiadaments injustificats i coaccions". "Seguim a l'espera que Ryanair es posi en contacte amb nosaltres, però l'únic que rebem són cartes amenaçadores cap al comitè de vaga i delegats sindicals", ha constatat Arasanz, que no tanca però la porta a una reunió amb la direcció de l'aerolínia irlandesa.

Ryanair preveu una "afectació mínima" de la vaga

"Només esperem un gest d'acostament. Ens van qualificar d'última picada d'una abella moribunda, però que vagin en compte que un eixam d'abelles és molt perillós", ha apuntat la secretària general d'USO-Ryanair, que també ha tingut paraules de retret cap a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz. "Ens hem intentat posar en contacte amb ella, però ens ha ignorat totalment. I no ho entenem perquè la seva tasca és lluitar i vetllar pel compliment dels drets laborals dels treballadors", ha etzibat Arasanz. "Ens sorprèn que pugui mirar cap a un altre costat per molta feina i estiu que sigui. Esperem que la ministra faci el pas, s'assegui a escoltar-nos i faci de mediadora en aquest conflicte", ha conclòs la secretària general d'USO-Ryanair.

Per la seva banda, Ryanair ja ha valorat aquesta nova convocatòria de vaga dels tripulants de cabina fins al 7 de gener i ha assegurat que preveu una "afectació mínima" en l'operativa dels pròxims cinc mesos. La companyia presidida per Michael O'Leary ha assegurat que les aturades de juny i juliol han tingut un suport "escàs" dels treballadors i ha recordat que menys de l'1% dels 3.000 vols diaris que opera arreu d'Europa s'han vist perjudicats per la vaga.