Nou desajust competitiu per a les pimes d’Espanya. Segons la patronal catalana que les representa, Pimec, les petites i mitjanes empreses del país són les cinquenes que paguen l’electricitat més cara d’Europa. Així ho recull un informe en què, partint de dades d’Eurostat, analitzen el preu d’aquest subministrament durant el període que va des del 2018 fins al 2021. Segons això, les empreses que consumeixen menys de 20 MWh van pagar l’any passat 22,96 cèntims pel kWh, un 13,3% menys que tres anys abans, però més que en 19 països més analitzats.

L’estudi reflecteix que Itàlia, Irlanda, Alemanya i Bèlgica són les úniques que superen Espanya, amb preus que van des dels 27 cèntims al país transalpí fins als 23 cèntims de les pimes belgues. Tanmateix, figuren, a continuació, altres grans economies europees, com Portugal (en desena posició), França (en tretzè lloc), Dinamarca (la setzena) o Noruega i Finlàndia (que tanquen el rànquing). En concret, les pimes espanyoles paguen la llum un 15% més cara que les de Portugal, un 27% més cara que les de França i a més del doble que a Noruega i Finlàndia.

«Els costos de l’electricitat són un factor bastant important en la determinació del grau de competitivitat d’una economia: es tracta d’un ‘input’ que, amb diferents intensitats i amb diferents incidències segons els sectors, utilitzen totes les empreses, siguin industrials o del sector serveis», contextualitza la patronal al seu informe, en què, a més, assenyala les diferències en funció de la mida de l’empresa.

Perquè, d’acord amb aquesta mateixa recopilació de dades, el preu que paguen aquest conjunt d’empreses a Europa és un 58% més alt que el que paguen aquelles companyies una mica més grans, és a dir, empreses que consumeixen entre 20 i 500 MWh. I la diferència augmenta fins al 81% si la comparació es fa amb corporacions que consumeixen fins a 2.000 MWh.

Perden les pimes

«Després de posar de manifest que els preus energètics són un factor que influeix en la competitivitat, la productivitat i la viabilitat de les empreses, Pimec lamenta que les pimes europees paguin l’electricitat més cara, a 8,46 cèntims el KWh, un 58% més cara que les empreses de més dimensió», apunta la patronal en un comunicat. «En concret, a Espanya el diferencial de preus entre trams de consum és de 4,28 cèntims el kWh, exactament la meitat de la diferència», denuncia la institució.

A més, en el cas de les empreses una mica més grans, la seva posició en el rànquing europeu millora: en aquest cas, són les novenes que paguen la llum més cara a Europa, per darrere de Portugal i Àustria, entre d’altres. Tant en aquest cas com en el de les companyies encara més grans, Alemanya és el país on les empreses paguen més cara l’electricitat.