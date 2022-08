Un total de 81.023 persones es van registrar aquest dilluns –el primer dia que estava obert el tràmit- a la web de Renfe per poder sol·licitar els abonaments de transport amb la bonificació aprovada pel govern espanyol. Així, el número de registres es va multiplicar per 23 respecte a la mitjana diària d'altes a la web. Aquest és el primer pas per poder accedir als títols multiviatge pels serveis de Rodalies, mitja distància i Avant, que es començaran a rebre a partir del 24 d'agost i seran vàlids a partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre. Per adquirir-los també caldrà fer un dipòsit de 10 euros per Rodalies i de 20 en els serveis de mitja distància. A finals d'any el dipòsit es retornarà si s'han realitzat un mínim de 16 viatges.

El dipòsit es podrà abonar a partir del 24 d'agost. Tot plegat es detalla en un espai web que Renfe ha habilitat per explicar el procediment que cal seguir per obtenir els títols i les condicions d'utilització. També s'ha habilitat una línia telefònica específica (91 919 15 67) per informar dels abonaments.