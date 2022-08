En plena temporada d’estalvi per fer front a la guerra d’Ucraïna davant un possible tall de les exportacions de gas de Rússia a l’hivern, el butlletí estadístic d’Enagás revela que Espanya ha incrementat les seves compres de gas un 15% en els últims set mesos, fins a arribar a 263.432 GW h. El mes de juliol la diferència va ser encara més gran, un 27% més que un any abans, tot i que en comparació amb el mes anterior la xifra és molt similar. Malgrat tot, Moscou manté el mateix pes que fa un any (10%).

El motiu a què al·ludeixen des del sector energètic perquè Rússia es mantingui com el tercer subministrador de gas malgrat la guerra és que els contractes a llarg termini no es poden rescindir si no existeix una causa justificada i en l’actualitat no hi ha sancions per part de la Unió Europea al gas, com sí que ocorre en altres casos. No obstant, a principis del mes passat, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va demanar a les comercialitzadores (les encarregades de comprar el gas) que busquessin formes per «reduir» al màxim l’origen del gas rus i «diversificar» els contractes de subministrament que poguessin tenir amb aquest país.

Les declaracions de Ribera es van produir després que al juny les compres de gas rus ascendissin a 8.752 GW h i suposessin un 24,4% del total, cosa que va provocar cert debat polític. Llavors, el conseller delegat d’Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, va qualificar la situació com una cosa «transitòria i excepcional» per raons comercials i va aventurar que al juliol el subministrament d’aquest país tornarà al seu pes «habitual» del 10% del total. Amb 5.317 GW h, el gas rus va representar un 14,5% del total al juliol, però en l’acumulat dels set primers mesos es manté aquest 10%.

Amb Rússia al mateix nivell de ‘sempre’, la principal diferència és l’increment del gas dels Estats Units, país que se situa des de principis d’any com el principal subministrador. Les importacions des dels Estats Units s’han multiplicat per quatre en els primers set mesos de l’any, amb un pes del 33% del total de gas, davant el 9,1% que tenia aquest país fa un any. Però aquest alça no es deu només a Rússia i la necessitat de més gas, sinó al descens del 70% de les compres a Algèria (fins aquest any primer subministrador) pel tancament del gasoducte que travessava el Marroc el desembre del 2021.

Malgrat tot i passats quatre mesos després de la invasió de Vladímir Putin a Ucraïna, la diversificació del subministrament de gas a Espanya és relativa, perquè els Estats Units, Algèria i Rússia continuen copant el 70% de les importacions de gas i és el 30% restant el que es reparteix entre un major nombre de països que el 2021. Creix el pes de Nigèria i Trinitat, que suposen el 14,2% i el 10,8% del total (davant el 9,7% i el 4,7% de fa un any) i s’incorpora a l’equació Egipte (3,5), Portugal (1,3%) i Oman (1,1%), com a països amb un pes superior a l’1% del total.