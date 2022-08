Avui entren en vigor les dues mesures més polèmiques del pla d’estalvi del Govern: limitar l’aire condicionat a un mínim de 27 graus (i la calefacció a un màxim de 19) en edificis públics i locals comercials i apagar els llums d’aparadors i edificis públics buits a partir de les 10 de la nit.

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, es va mostrar ahir confiada que hi haurà un compliment generalitzat, però també va advertir les autonomies que l’Executiu pot anar al Tribunal Constitucional (TC) si hi ha un incompliment flagrant del reial decret llei, ja que les regions han de vigilar i resoldre dubtes per a la seva correcta aplicació.

«Si les administracions competents no exerceixen les seves competències poden ser advertides i si no atenen aquesta prevenció s’obre la porta a un conflicte negatiu de competències al TC», va dir Ribera en una entrevista a la Cadena Ser, l’endemà que la Comunitat de Madrid anunciés que portaria el decret llei al TC en considerar que «envaeix competències autonòmiques».

La vicepresidenta va descartar que hi hagi desobediència per part dels establiments, perquè «en general hi ha una voluntat de compliment» . «Hi pot haver propietaris amb dubtes, però no crec que hi hagi una voluntat generalitzada de no complir les normes», va afegir. Va concedir que és diferent la situació de les grans superfícies i grans companyies, amb «una capacitat de posada en marxa immediata», de la dels petits comerços, que és «possible» que tinguin dubtes o dificultats, i per això cal donar «un marge».

No crec que ningú imposi multes immediatament. Hi ha d’haver una prevenció, preguntar per què no s’aplica i, de forma proporcionada, anar adoptant mesures», va dir Ribera, i va insistir que és feina de les autonomies «acompanyar els comerciants» per «afavorir» l’aplicació de les mesures i explicar i resoldre dubtes, més enllà de «vigilar» el seu compliment.

La ministra considera que la implantació del pla és «un procés en què el que importa no és sancionar, sinó canalitzar la voluntat d’aportar a l’esforç col·lectiu». Ara bé, «si passa el temps i no passa res, caldria pensar en quins són els recursos i si el que es correspon és plantejar un conflicte de competències negatiu si es constata que l’Administració autonòmica pretén no aplicar la norma». I si es mesures no s’apliquen, «o si hi ha un problema seriós perquè en algun lloc no s’aplica massivament cap mesura, ens posaríem en contacte immediatament amb la comunitat autònoma», va advertir.

«L’important no és sancionar, sinó aportar a l’esforç col·lectiu»