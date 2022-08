L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), ha obert la convocatòria dels ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric, els barris Remei, Escodines i Barri Antic. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre a l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/ menu/fitxa/1155?nocache=1.

Els ajuts, dividits en tres línies, es destinen a activar l’obertura d’establiments nous i a impulsar negocis ja existents per evitar que hagin de tancar. L’import total a percebre serà de 3.000 euros. Es tracta de l’ajut per inici d’activitat, en què se subvenciona la formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús d’immobles, anteriorment desocupats; l’ajut per fer d’obres, en què se subvenciona les inversions per obres de reforma i adequació del local a una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana o ampliacions, entre d’altres., i l’ajut per traspàs de negocis preexistents, en què se subvenciona la formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament, entre la persona empresària i la persona reemprenedora.