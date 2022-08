I la pilota s’infla i guanya mida. El volum de despesa no recollida al Pressupost de la Generalitat augmenta i el Govern es veu obligat a traslladar d’un exercici al següent les factures per a les quals no hi ha partides als comptes públics. El compte general del 2021, que elabora la Intervenció General i que recull i supervisa els comptes públics catalans, recull un volum de l’anomenada despesa diferida (incorreguda en un exercici i liquidada en el següent) que es va elevar l’any passat fins als 2.669 milions d’euros, davant dels 2.505 milions de l’exercici precedent.

L’evolució, que reflecteix la insuficiència de recursos financers del sistema, està dominada per la despesa diferida del Servei Català de Salut (SCS) i de l’Institut Català de Salut (ICS), on les partides de concerts sanitaris i farmàcia, que en general queden curtes, segons l’informe, lliurat a la Sindicatura de Comptes. I una cosa que destaca la Intervenció: malgrat que, en termes generals, les dotacions pressupostàries cobririen gairebé la totalitat de la despesa anual, haver d’afrontar factures de l’exercici precedent «cronifica l’existència de despesa desplaçada cada any».