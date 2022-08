El primer dia amb aparadors apagats i aires condicionats a 27 graus de temperatura mínima, el consum d’electricitat a Espanya va ser de 752 gigawatts-hora (GWh), un 5,3% més que els 794 GWh de consum registrats el dimecres anterior, segons les dades de demanda de Red Eléctrica, l’operador del sistema elèctric espanyol. Des de la companyia insisteixen que és molt aviat per fer qualsevol comparació. Fonts del sector afegeixen que les xifres poden variar d’un dia per l’altre per múltiples motius i seria molt precipitat al·ludir al pla d’estalvi del Govern com el principal.

Així, es fa la comparació amb un mateix dia (dimecres) perquè cada dia de la setmana té una demanda diferent, en funció de la laboralitat, sobretot de la indústria, sent dimecres i dijous els dies de més consum. En el cas concret d’aquest dimecres, es pot destacar que a més de l’entrada en vigor de dues de les principals mesures del pla d’estalvi, la baixada pot estar influïda també perquè la setmana passada va fer molta més calor que aquesta, en què en molts punts del país ha plogut, com al nord, i que la laboralitat en la segona setmana d’agost sol ser inferior a la primera, més quan dilluns de la setmana vinent és festiu a tot el territori nacional. D’altra banda, si la comparació es fa amb el consum del segon dimecres d’agost de fa un any, el consum d’electricitat ha crescut un 2,1%, pels 736 GWh de llavors. Es pot recordar que fa un any el turisme encara era molt reduït a Espanya i molt hotels i restaurants estaven tancats o afectats per les restriccions. Davant la mitjana del quinquenni 2015-2019 (demanda mitjana de 729,6 GWh), quan encara no havia esclatat la pandèmia del coronavirus, el consum s’ha incrementat un 3,1%. Consum de gas L’objectiu del pla d’estalvi del Govern de reduir la demanda d’electricitat té com a finalitat disminuir el consum de gas a través del seu ús en la generació d’electricitat. En línia amb les dades de Red Eléctrica, les de l’operador del sistema gasista (Enagás) també mostren un descens. En concret, el consum total de gas a Espanya va caure aquest dimecres un 7%, respecte al dimecres anterior. Així, si el 3 d’agost la demanda total va ser de 1.085,70 GWh, el dia 10 va ser de 1.010,35 GWh. El Govern calcula que el seu pla energètic estalviarà entre un 4% i un 5%, més de la meitat del que es va acordar amb Europa, tot i que la referència en aquest cas és el consum mitjà dels cinc anys anteriors. Si es fa aquest exercici agafant com a referència aquest dimecres, el consum de gas va ser un 11% superior a la mitjana d’un dia equivalent del quinquenni 2017-2021 (911,23 GWh). Es pot recordar que els últims mesos la demanda de gas per produir electricitat s’ha disparat, duplicant els seus nivells. Aquest dimecres es va reduir un 8%, respecte al mateix dia de la setmana anterior.