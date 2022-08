Les vendes de vehicles d’ocasió a Espanya van caure el 7,8% el mes de juliol, fins a situar-se en les 144.584 unitats, i encadenen sis mesos a la baixa, segons dades de l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles de Motor, Reparació i Recanvis (Ganvam) i de la Federació d’Associacions de Concessionaris d’Automoció (Faconauto).

Així, per cada cotxe nou es van comercialitzar 2,2 automòbils de segona mà. Des de començament d’any, el mercat acumula un descens del 4,7%, amb un total d’1,06 milions d’unitats. Les associacions van apuntar que la falta d’estoc de models joves continua afectant el mercat. En concret, les vendes de seminous van retrocedir el mes passat el 24,8%, mentre que les operacions amb models d’entre un i tres anys es van reduir el 21,1%.

D’altra banda, els canals d’empresa (-23,7%), de lloguer (-15,1%) i rènting (-12,3%) es van desplomar en les seves operacions amb vehicles usats el juliol, ja que no han pogut renovar la flota per la falta de vehicles.

Per això, s’ha recorregut als mercats exteriors per proveir-se de vehicles, cosa que explica que el canal importador hagi augmentat les vendes un 37% al juliol i acumuli una pujada del 49% des de principi d’any.

Respecte a la propulsió, les operacions amb vehicles usats dièsel, que van representar el 58% de les operacions al juliol, es van contreure el 10,5% el mes passat. Per la seva banda, els de gasolinavan caure el 7,2%, fins a situar-se en les 51.929 unitats, i concentraven el 35,9% del total. I els models elèctrics purs de segona mà, encara que representen el 0,7% del mercat, van créixer el 19,9% al juliol, amb 1.043 unitats. Els dièsel/elèctrics endollables van registrar 139 unitats venudes (+59,8%) el mes passat, davant de les 1.091 unitats dels gasolina/elèctrics endollables (+3,5%).

«El mercat del vehicle d’ocasió segueix contaminat pel de el vehicle nou. Fins que no es torni a recuperar un nivell acceptable de matriculacions, les transferències d’usats continuaran caient perquè no hi ha prou estoc dels models que més interessen, que són els de zero a cinc anys», va dir el director de Comunicació de Faconauto, Raúl Morales.