Més de 500 persones que treballen per a altres empreses repartidores haurien de formar part de la plantilla d’Amazon a Barcelona i no ho són. Així ho conclou una investigació portada a terme per Inspecció de Treball, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya, que ha proposat multar amb un total de 5,8 milions d’euros tant el gegant del comerç electrònic com 17 empreses subcontractades implicades en aquesta dinàmica. Les acusa de cessió il·legal de treballadors.

Segons un comunicat de la conselleria d’Empresa i Treball, l’organisme inspector aconsella sancionar la filial logística espanyola d’Amazon (Amazon Road Transport Spain SL) amb aproximadament 3,2 milions d’euros i la resta d’empreses amb un total de 2,6 milions d’euros. En aquest últim grup figuren, entre d’altres, Tipsa, Ara Vinc, Internet Commerce Solutions, Transportcat Logistics, així com diverses ETT, com per exemple, Randstad. Inspecció de Treball va constatar que totes «li havien cedit 559 persones que treballaven en condicions laborals inferiors a què els correspondria si fossin contractades directament per la multinacional». Per això la idea és que la sanció esquitxi totes les parts implicades. «La investigació inspectora, iniciada el passat mes de febrer a Barcelona –afegeix el comunicat– conclou que almenys 559 persones treballadores feien tasques de repartiment en situació i condicions de precarietat laboral, principalment quant al sou i a la inestabilitat en l’ocupació, a més de no comptar amb representació legal». Una vegada notificada l’acta d’infracció, totes les empreses implicades tenen dret a presentar al·legacions en contra i, després, l’organisme competent té sis mesos per decidir si la multa és pertinent o no. Sancions prèvies No és la primera vegada que l’administració pública carrega contra el model laboral d’Amazon. Sense anar més lluny, ja el juny del 2020 la mateixa Inspecció de Treball havia acusat Amazon i quatre empreses més de repartiment d’aquest mateix delicte, i entre les sancionades ja hi apareixia Ara Vinc. Mesos més tard, la Inspecció de Treball estatal va concloure que entorn de 4.000 repartidors d’Amazon entre Madrid i Barcelona eren falsos autònoms, un escenari davant el qual que es requeria a Amazon que pagués uns 6 milions d’euros en cotitzacions pendents a la Seguretat Social.