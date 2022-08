La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha reclamat aquest dimecres una regulació global de les criptomonedes com el bitcoin, al qual ha qualificat d’«actiu altament especulatiu». La màxima dirigent de l’autoritat monetària de l’euro ha advertit que les divises digitals esmentades, a part de per a «negocis divertits», també s’ha demostrat que són fetes servir per a «activitats reprovables» com el blanqueig de capitals.

Durant la conferència ‘Reuters Next’, l’alta funcionària francesa ha defensat l’«absoluta necessitat» d’abordar la regulació d’aquests actius des d’una perspectiva global, «ja que si existeix una escapatòria, aquesta via de fuita serà utilitzada» pels seus desenvolupadors i usuaris. «Penso que és absolutament necessària una cooperació global i una acció multilateral com la iniciada en el G-7 i després traslladada al G-20, però és una cosa que és necessari abordar», ha afirmat. Després d’arribar divendres passat a un màxim històric de 41.962 dòlars i perdre posteriorment gairebé un quart del seu valor, la cotització del bitcoin registra aquest dimecres una pujada del voltant del 6%, fins als 34.822 dòlars, un preu que representa una revalorització del 19% des de començament d’any i de més del 300% en 12 mesos, amb una capitalització de mercat estimada en uns 534.327 milions d’euros. Euro digital en cinc anys La presidenta del BCE també ha destacat, en una categoria «absolutament diferent», l’interès detectat en la societat europea pel desenvolupament d’un euro digital, que Lagarde espera que sigui una realitat en un termini «de no més de cinc anys» sense que suposi la desaparició dels diners en efectiu. «És difícil dir (com de lluny que estem de l’euro digital) perquè en el món fintech les coses canvien superràpid i no només necessitem estar alerta sinó avançar de manera segura», ha explicat. No es tracta d’una cosa «per demà», ha abundat, sinó que portarà temps, tot i que ha expressat el seu convenciment que «hi haurà un euro digital» perquè el BCE ha de donar resposta a la demanda dels ciutadans i «aquesta demanda existeix». Així, ha destacat que el seu organisme ha rebut un rècord de 8.221 comentaris de ciutadans, empreses i associacions industrials durant el període de consultes al respecte que va obrir a l’octubre i va tancar aquest dimarts. D’acord amb l’anàlisi preliminar de les respostes rebudes, el 41% del total va demanar al BCE que implementés característiques en l’euro digital per garantir la privacitat dels pagaments. Per darrere es van situar aspectes com la seguretat (17%) o que tingui un abast paneuropeu (10%). El BCE publicarà una anàlisi completa de les respostes rebudes al llarg de la primavera i serà un aspecte «important» en la decisió de si es dona el vistiplau final al projecte d’euro digital. Els escenaris que estudia actualment l’Eurosistema en els quals podria ser necessària l’emissió d’un euro digital inclouen que el creixement de la demanda de pagaments electrònics faci necessari una forma de pagament digital i europea lliure de risc, una caiguda «significativa» de l’ús de l’efectiu com a forma de pagament, el llançament de formes de pagament privades que generin preocupacions regulatòries i una adopció generalitzada de les divises digitals per part d’altres bancs centrals.