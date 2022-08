Els pilots d’EasyJet iniciaran avui el primer període de vaga dels tres convocats a l’agost amb l’objectiu de recuperar els salaris previs a la pandèmia, amb aturades d’avui a diumenge 14, del divendres 19 al diumenge 21 i del dissabte 27 al dilluns 29 d’agost. En total, seran tres períodes de 72 hores amb els quals la secció sindical d’EasyJet del Sepla espera «recuperar les condicions laborals», segons va explicar ahir el sindicat en un comunicat.

Sepla incideix que és l’«única alternativa possible», després que la companyia hagi rebutjat tres propostes presentades. «No estem demanant res que no tinguéssim fa dos anys», van apuntar els portaveus de la secció sindical, després de recordar que els mesos de la pandèmia els pilots van accedir a «la rebaixa dels sous» per garantir els llocs de treball i la supervivència de la companyia. Els pilots lamenten que les seves condicions laborals no s’han recuperat, malgrat que el nombre de vols és actualment «molt similar al que hi havia el 2019». El sindicat recorda que els perjudicats per aquesta situació «són els passatgers», als qui ha aprofitat per demanar disculpes.

Els serveis mínims són del 57% per als vols amb base en Palma, del 60% per als vols a Màlaga i del 61% per als vols a Barcelona i Menorca.