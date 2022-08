El preu de la gasolina i el gasoil ha caigut més d’un 2% l’última setmana, fins a registrar preus mitjans d’1,66 i 1,654 euros el litre, respectivament, un cop aplicat el descompte obligatori de 20 cèntims fixat pel Govern espanyol, amb la qual cosa es mantenen en els seus nivells més baixos des del maig passat.

Segons les dades difoses dijous pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea, que recull el preu mitjà registrat en més d’11.400 estacions de servei entre el 2 i el 8 d’agost, el preu de tots dos carburants torna a caure per sota de la barrera dels 2 euros el litre fins i tot sense la bonificació pública.

Amb aquests valors, el cost de la gasolina ha descendit prop del 2,5% els últims set dies, mentre que el del gasoil és el 2,3% més barat.

Malgrat això, continuen al voltant de màxims històrics per a un mes d’agost, només darrere dels valors de la setmana passada, quan el litre de gasolina –amb descompte afegit– es va pagar de mitjana a 1,702 euros, i el de gasoil, a 1,693 euros.

Encara així, la gasolina ha marcat en aquests últims set dies el seu preu més baix des de mitjan maig, quan costava 1,697 euros el litre, mentre que el gasoil no estava tan barat des dels 1,652 euros que va marcar l’última setmana del mateix mes.

Els registres coneguts ahir al matí es trobaven, a més, lluny dels respectius rècords aconseguits el juny passat, quan la gasolina es va situar en 1,941 euros el litre, i el gasoil en 1,9 euros, encara després del descompte al combustible.

Encara més, d’acord amb les últimes dades, la gasolina ha sumat la seva setena setmana consecutiva a la baixa, i el gasoil, la sisena, malgrat l’operació sortida.

Tots dos carburants també se situen per sota dels preus registrats a finals de març, quan van superar els 1,8 euros, cosa que va portar al Govern a establir la bonificació de 20 cèntims el litre per a tots els consumidors, que estarà vigent durant tot l’any.

No obstant això, l’escalada experimentada per aquests combustibles des de començaments d’any –agreujada després per la invasió russa d’Ucraïna i la crisi energètica– ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat més d’un 12% des de la primera setmana de gener, i el del gasoil ho ha fet fins a un 23%.

Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres tant amb gasolina com amb gasoil costa entorn dels 91 euros, el que suposa pagar uns 10 euros més que a principis del 2022 si s’utilitza el primer carburant, i 17 euros més si es tria el segon.