L'IPC a Catalunya continua creixent a un ritme rècord i s'ha situat en el 10,3% al juliol, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra supera, per primer cop, la barrera dels dos dígits i marca, de nou, un màxim des que es tenen registres per comunitats autònomes –el 2002-. Al juny la inflació va situar-se en el 9,7% de manera que enguany s'ha enfilat sis dècimes més. L'increment ha estat impulsat, sobretot, per l'electricitat, el gas i els combustibles. El preu dels aliments ha pujat un 11,9% respecte l'any passat. En canvi, la inflació va caure un 0,1% en l'indicador mensual en comparació amb el juny a Catalunya, una reducció inferior a la mitjana espanyola, del 0,3%.

En la cistella de la compra, els aliments que més ha pujat de preu han sigut l'oli (+27,5%), la llet (+22,9%), els cereals (+20,5%), la carn d'oví (13%) i el cafè, la fruita (+12,6) i cafè (+11,4%). La inflació ha pujat especialment en els serveis d'allotjaments (+27,4%) i en els paquets turístics (+17,9%), en el primer estiu sense restriccions. En la comparativa anual, al conjunt de l'Estat la inflació al juliol es va enfilar fins al 10,8%, la taxa més alta des del setembre del 1984.