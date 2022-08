La multinacional energètica Naturgy va guanyar 557 milions d’euros en el primer semestre de l’any, el 15,1 % més que en el mateix període de l’any anterior, i va registrar una xifra de negoci de 16.737 milions d’euros, el 83,3 % més, principalment com a resultats dels majors preus de l’energia.

En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Naturgy va apuntar que el benefici ordinari hauria estat de 717 milions, el 28,7 % més, si no hagués comptabilitzat una provisió de 126 milions per una sentència contrària a la seva participada xilena Metrogas (55,6 %), que serà recorreguda.

El grup ha optat per la «màxima prudència comptable», i ha provisionat la màxima quantitat que estima que podria arribar-se a pagar sobre la base de la sentència rebuda en primera instància.

L’ebitda dels sis primers mesos de l’any va arribar als 2.047 milions, un 22 % més, gràcies al bon comportament del negoci majorista del gas a escala internacional.

Com va assenyalar ahir el president de Naturgy, Francisco Reynés, el primer semestre ha estat marcat per una «extrema volatilitat» del mercat energètic, amb una tendència de preus a l’alça a tots els mercats internacionals que han afectat especialment les activitats del gas natural liquat (GNL).

El negoci de xarxes d’Amèrica Llatina va veure impulsats els seus resultats per les actualitzacions a l’alça de tarifes als països on la companyia està present i per l’evolució positiva del tipus de canvi.

A Espanya, el negoci de xarxes es va mantenir estable, ja que el creixement de l’activitat de xarxes de distribució elèctrica va compensar la caiguda d’activitat de la distribució gasista per una menor demanda de gas i l’impacte negatiu de la disminució en la remuneració de distribució de gas per al marc regulatori 2021-2026.

En els primers sis mesos del 2022 la demanda d’electricitat i gas està encara per sota dels nivells previs a la pandèmia.

Els preus de majoristes de l’electricitat van superar els seus màxims històrics i, a Espanya, segons la companyia, es van traduir en «canvis significatius i incertesa regulatòria», incloent els efectes de l’aplicació del topall regulatori temporal dels preus del gas.