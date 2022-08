La frontera gironina que limita amb França comptarà amb 10 nous estancs a la zona de la Jonquera i els Límits gràcies a les noves llicències que concedirà Hisenda, conscient de l’alt volum d’ingressos que genera el mercat francès que compra tabac a terres gironines. El motiu està clar: el preu mitjà d’un paquet de cigarrets a Espanya se situa en els 4,53 euros, mentre que a França aquest valor puja fins als 9,70 euros de mitjana, segons dades de la Comissió Europea. Una part de la població francesa opta, doncs, per desplaçar-se fins als municipis catalans limítrofs per aconseguir tabac a meitat de preu. En altres països fronterers amb França, com Luxemburg, el preu és de 4,78 euros, similar al d’Espanya, però a Itàlia i Bèlgica puja i es col·loca a 5,16 i 6,90 euros, respectivament.

Més enllà d’aquests 10 nous establiments –5 se situaran a la Jonquera i els altres 5 als Límits–, a escala catalana també se’n col·locaran 4 més a Les, la frontera lleidatana amb França. Així ho va publicar el Ministeri d’Hisenda al BOE el 26 de juliol passat, anunciant la concessió de 203 noves llicències d’estancs a tota la Península, després de gairebé vint anys sense oferir-ne cap de nova i determinant que el lloc és escollit seguint criteris «comercials i de població».

El 14,7% de les propostes –en total, 30 concessions– cauen en territori espanyol fronterer, i és que són localitats que des de fa anys s’han convertit en grans punts de venda de tabac per ser zones de pas i on el tabac es ven a un preu molt inferior al del país gal. A Catalunya se’n situen 14, 11 més a diferents municipis de Navarra i les 5 últimes al País Basc, a Irun. Amb aquest nou moviment, el Govern vol estimular l’economia del país pels estralls de la pandèmia, la crisi energètica i la inflació que ha arribat a nivells rècord aquest 2022.

En matèria de rendibilitat

Quant a la demarcació de Girona, s’instal·laran 13 estancs, 10 dels quals a la frontera i s’afegeixen als 7 que ja hi havia des del principi als límits amb França. En total, seran 17 estancs actius a la zona on es podrà comprar tabac, a més de diaris, revistes i cromos. El president del Gremi d’Estanquers de Girona, David Juanhuix, assenyala que els ha «sorprès» l’alt nombre de concessions que s’han atorgat a la Jonquera i els seus límits. «Confiem que el Govern s’ha estudiat no només els paràmetres comercials i de població, sinó també la rendibilitat dels establiments on han sigut col·locats, perquè és una xifra molt alta i no sabem com afectarà els locals ja existents», exposa. Amb això, també afirma que des de fa anys el tabac ha disminuït en vendes i posar «tants estancs» en una mateixa zona és arriscat.

Des de la primera llei del tabac que prohibia fumar en determinats espais, Juanhuix afirma que el consum de cigarrets per persona fumadora ha minvat, però que el nombre de fumadors ha pujat: «Són més persones, però consumeixen menys, perquè no poden fer-ho en alguns cercles en què es mouen diàriament», explica.

Malgrat la incertesa que generen aquests nous emplaçaments, des del gremi defensen la importància que té aquesta convocatòria de concessions de l’Estat per al sector, ja que té «molts desavantatges malgrat ser un servei públic». «Els preus del transport, els béns i els serveis van a l’alça, i el tabac té un marge que no es modifica i, com no, hi ha menys benefici», posa de manifest el president de l’entitat.