El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, no se’n fia dels temps anunciats pel Govern central per construir el MidCat. «No és realista ni responsable» acotar a entre vuit i nou mesos el termini de construcció del gasoducte que travessaria Catalunya, ha assegurat Giró en declaracions a TV-3, recollides per Europa Press.

