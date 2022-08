Facilitar la transformació d’Espanya és el propòsit. Una frase que sempre ens ha de guiar en les decisions que prenem al voltant dels fons europeus perquè és l'essència dels diners tan extraordinaris que se'ns donen i que, juntament amb els pressupostos anuals, ens permetrà fer un salt transformador, trencant inèrcies.

La inèrcia és positiva si apunta al camí adequat, altrament, serà l'imant que ens arrossegui. Fa dos anys que sentim parlar dels fons europeus. Tot i això, el sentiment generalitzat és que «tot és molt complex i la seva entesa correspon a experts en el coneixement de l'Administració Pública, economistes, analistes i consultors».

Però, si recentment i en només uns mesos, es van mobilitzar 138.000 milions d'euros a través de les línies ICO Covid, que van arribar a gairebé 750.000 pimes i empreses, com no mobilitzarem, en pocs anys, 77.000 milions en subvencions i més de 70.000 milions en préstecs, provinents dels fons Next Generation? Senzillament, perquè no hi té res a veure.

A les ajudes ICO Covid la solució era financera i les administracions públiques, juntament amb les entitats financeres, van obrir les portes a l'uníson. Amb els fons europeus, el model és molt més complex, amb més actors. Tot un ecosistema de recursos públics, processos d'interacció amb el sector privat, de control del frau, de la consolidació d'informació, d'empreses especialitzades en les tramitacions disseminades per la geografia, és a dir, fent servir «vies de rodalies per on es vol llançar un AVE».

Facilitar, habilitar, en definitiva, el «com ho farem» és molt rellevant, ja que pot arribar a esbiaixar o comprometre el «què farem». Pensem, per exemple, en una regla de base senzilla, 3 x 3 x 3:

3 eixos marc d'agrupació de grans línies d'actuació per contribuir a un PIB creixent, la composició del qual vagi canviant, amb l'ajuda de reformes: (1) Activitats presents més productives i competitives; (2) Desenvolupament d'activitats en fase d'expansió mundial; (3) Formació de generacions presents i futures per tenir mà d’obra que faci realitat la transformació.

3 horitzons de desenvolupament: present, mitjà i llarg termini, perquè no totes les línies de transformació són avui igual de madures. No balancegem fons cap a activitats d'avui, a costa del desenvolupament de les de demà per allò de demostrar velocitat.

3 habilitadors que contribueixin a la velocitat de canalització: (1) Crear solucions i processos, si és possible digitals, per interactuar amb les administracions públiques; (2) Facilitar una plataforma que centralitzi l’accés a les convocatòries; (3) Estandarditzar i incloure criteris bàsics a les convocatòries.

En definitiva, fer més senzill, atractiu i àgil l'accés als fons no és només una qüestió de reials decrets, sinó també de projectes en si mateixos orientats a aquesta finalitat. És facilitar la transformació. Si volem tenir un AVE, posem vies d'alta velocitat.