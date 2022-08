Una vintena de gruistes del servei d'assistència en carretera del Pirineu han participat aquest diumenge en una marxa lenta que ha sortit del nucli de Montardit de Baix, a Sort, i ha passat pel tram urbà de la C-13 al seu pas per la capital pallaresa. En total, han fet un recorregut d'uns sis quilòmetres per reclamar millores laborals i denunciar la situació de "precarietat" a la qual asseguren que es veuen sotmesos. Aquesta acció reivindicativa forma part d'una plantada que s'ha dut a terme des de dissabte i que s'allargarà durant el pont festiu del 15 d'agost. Així, durant aquests dies només es donarà cobertura a les afectacions a la seguretat viària, als casos amb danys personals o els que vinguin directament encarregats per Trànsit.

L'objectiu de la protesta és fer visible que les empreses d'aquest sector no poden assumir el cost que té una plantilla d'operaris de guàrdia per tots els dies i durant les 24 hores amb els preus que paguen les companyies asseguradores, clubs automobilístics i plataformes d'assistència en viatge pels seus serveis. Així, Roger Solanes, gruista del taller Solanes de Sort, ha explicat que, a més, es troben que els seus costos es disparen i que per això ha arribat el moment de dir "prou".

D'aquesta manera, lamenten que aquestes tarifes no cobreixen ni els costos d'explotació ni l'increment del preu dels carburants. Francisco Navas, gruista del taller Autoriutor del Pont de Suert, assegura que la pujada de la benzina ha fet "vessar el got" i que les tarifes gairebé no han variat des del 2009, amb la qual cosa veuen "impossible" mantenir les empreses. En aquest sentit, afirma que es veuen abocats al tancament i atendre només a aquelles companyies que han acceptat millorar els preus d'una forma "raonable". Per aquest motiu, volen que aquests s'apliquin de forma generalitzada.

A més, es troben que en zones de muntanya despoblades i de difícil accés necessiten un major temps d'assistència que no es veu compensat. "No podem englobar unes tarifes de la capital a la muntanya", assenyala Solanes, que ha afegit que les carreteres d'aquesta zona són "estretes i amb moltes corbes" i que aquesta circumstància fa que un servei s'allargui més d'una hora i mitja o dues hores. Des del sector no es descarta que aquest tipus de mobilització es repeteixi en altres zones de l'estat espanyol.

A la marxa lenta d'aquest diumenge han participat de forma presencial professionals del sector de les comarques del Pallars Jussà i Sobirà, Val d'Aran i Alta Ribagorça i també compten amb el suport dels situats a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Al seu pas per l'artèria principal de Sort han fet sonar el clàxon dels seus vehicles i, en acabar, han aturat les grues i s'ha llegit un manifest que recull les demandes que reivindiquen. Pel que fa a la plantada, calculen que ha implicat deixar de fer més d'un 70% dels serveis que duen a terme de forma habitual.