Segueixen les reaccions a la petició d’Alemanya de construir un gasoducte que connecti la península Ibèrica amb el centre Europa i la rèplica de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, amb l’anunci que aquesta infraestructura pot estar construïda en un termini de vuit o nou mesos. En aquest cas ha sigut el president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, qui ha instat el Govern a convèncer França per tirar endavant el projecte que mantindria el mateix trajecte que el vell MidCat, al travessar Catalunya fins al Pirineu.

«No es pot malgastar aquesta oportunitat de liderar i que Espanya sigui el principal ‘hub’ europeu d’interconnexió gasística i potser el primer ‘hub’ mundial», ha indicat Sánchez Llibre en una entrevista aquest dimarts a TVE recollida per Europa Press. La patronal catalana ha sigut una de les màximes valedores d’aquest projecte i ha arribat, fins i tot, a reunir-se amb els responsables del gabinet de la comissària d’energia, Kadri Simson, a Brussel·les per aconseguir la reactivació d’aquesta interconnexió i el finançament europeu, conscient de la repercussió que podria portar per a l’empresariat de la regió aquesta nova canonada.

Segons fonts del sector, el projecte que és sobre la taula i en el qual fa mesos que treballen els operadors del sistema gasista espanyol (Enagás) i francès (Teréga) segueix el mateix traçat que l’antic MidCat i també la seva capacitat, a l’estar projectat per transportar un flux de 7.000 milions de metres cúbics de gas. Però compta amb diferències com que l’objectiu ara és l’enviament de gas del sud al nord, en comptes del revés, així com la possibilitat que permeti l’intercanvi de gasos renovables com l’hidrogen verd.

En total el projecte suposaria una inversió de 370 milions d’euros, però la construcció està condicionada que França es comprometi a continuar el tub del Pirineu a la resta del continent, així com que Europa financi el projecte, segons fa mesos que insisteix el Govern espanyol. En aquest sentit, Sánchez Llibre ha celebrat la complicitat d’Alemanya en el projecte i ha confiat en «la traça de la diplomàcia espanyola i alemanya per convèncer i obtenir la complicitat del govern francès».

El representant de les empreses catalanes ha desitjat que es vencin els aspectes tècnics i ha defensat que els econòmics «no seran un obstacle», ja que el projecte estarà finançat pels fons europeus. Així mateix ha posat en valor que Espanya compti amb set plantes regasificadores de gas liquat, motiu pel qual té capacitat d’emmagatzematge d’aquest gas, i redueix la seva dependència de Rússia.

D’altra banda, Sánchez Llibre ha reclamat a l’Executiu millorar les seves relacions amb Algèria, ara el segon proveïdor de gas després que els Estats Units la desbanquessin del primer lloc després del tancament del gasoducte que travessa el Marroc a finals de desembre de l’any passat, tot i que també ha recordat que aquest país «ja ha dit que no deixa de subministrar gas».