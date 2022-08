Quatre anys després de comprometre’s a no renovar la concessió dels peatges que acabessin i a prop del primer aniversari de gratuïtat de quatre grans autopistes catalanes (AP7, AP2, C32, C33), el Govern segueix sense tenir clar com costejar el manteniment de les carreteres espanyoles. Així ho va plantejar ahir la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què va assegurar que recuperar aquest model no és una opció, però també va reconèixer que, malgrat que el debat està obert des de fa mesos, encara no s’ha definit una alternativa.

«Hem d’articular un sistema per garantir el bon funcionament de les carreteres», va introduir la titular del departament, parlant d’un model que, segons els seus criteris i com s’apunta fa temps, ha de permetre mantenir i finançar les autopistes, sent just, equilibrat i estant en línia amb les estratègies d’Europa.

Sánchez només va assenyalar directament com a exemple la vinyeta o el pagament per ús, però no va donar més pistes sobre això. «S’està analitzant –va assegurar. Ha de ser un model que tingui el suport i el consens de les administracions implicades i dels sectors més afectats, i que tingui en compte la diversitat del nostre territori». El que és meridianament clar, segons el seu discurs, és que tornar als peatges tal com estaven no és una opció.

Bonificació de la gasolina

D’altra banda, la màxima responsable de Transports va deixar la porta oberta a prorrogar la bonificació de 20 cèntims per cada litre de benzina que carregui qualsevol vehicle en una benzinera més enllà del 31 de desembre. La idea és fer a prop d’aquesta data una anàlisi de com ha funcionat la mesura i mirar «si hem de prorrogar-la o convertir-la en una mesura que estigui estructurada altrament», va apuntar Sánchez.

Pel que fa a la proposta de Trànsit de reduir la velocitat a diversos trams de l’AP7, menys concreció, però tampoc una porta tancada. «No hem rebut aquesta petició expressa», va assegurar la ministra. «Però una vegada la tinguem, l’analitzarem», va afegir. «Totes les mesures que puguin servir per donar millor funcionalitat a les carreteres estarem obertes a estudiar-les», va afirmar, deixant clar, però, que la competència de trànsit és de la Generalitat.

Abonaments de Rodalies

Sobre la gratuïtat dels abonaments de Rodalies, que es va anunciar fa poques setmanes, la titular de Transports va explicar que ja s’hi han registrat unes 200.000 persones i que a partir del 24 d’agost es podran començar a adquirir els títols.