Les empreses que operen al sector serveis van perdre una mica de dinamisme al juny. Segons l’índex d’activitat que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE) partint dels ingressos o del nombre d’empleats d’aquestes companyies, l’activitat va baixar en aquesta àrea un 1,1% en relació amb el maig. Llavors la xifra creixia, tot i que ja lluny d’un abril de notable repunt. A més, si bé el volum de negoci es manté més de 20 punts per sobre al del mateix mes de l’any passat, la comparativa mostra que el creixement comença a alentir-se. I que el segment que es comporta pitjor és el del comerç.

De fet, l’activitat comercial és l’única que perd empenta d’un mes a l’altre (-2,1%) sobretot influïda pel comerç majorista i pels intermediaris del comerç, el volum de negoci del qual es va reduir un 1,6%. És, a més, l’única branca que reflecteix una pitjor dada d’ocupació que al maig. Aquesta anàlisi en sentit laboral mostra que les empreses amb més dificultats són les que treballen amb aliments, begudes i tabac; les que es dediquen a les matèries primeres agràries i d’animals vius i els intermediaris en general.

A l’altre costat, l’hostaleria porta la batuta millorant la seva activitat un 3% en relació amb el mes anterior i un 54% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. L’estrella són, en aquest cas, els hotels, els hostals, els apartaments i altres empreses d’allotjament, que dupliquen el seu volum de negoci entre un any i l’altre. En general, tal com passa al comerç però a la inversa, aquest és el sector productiu que millor es comporta en termes d’ocupació: a l’hostaleria l’índex d’ocupació supera en gairebé dos punts el del mes de maig i està més de 13 punts per sobre del d’un any enrere.

Alentiment de l’activitat

En conjunt, el sector serveis està un 23,5% millor que un any enrere i no té cap de les seves branques amb volum de negoci més baix que llavors. Amb tot, aquesta comparativa és inferior a la que deixaven les radiografies del maig o l’abril, quan el teixit millorava un 27% i un 25% respectivament la seva activitat.

Per comunitats, les Illes Balears van portar la davantera, amb Les Canàries i Galícia a continuació al podi dels increments més grans. Catalunya es queda una mica per sota de la mitjana (l’activitat del sector serveis va avançar en aquesta comunitat un 21,6%) i en sisena posició, per darrere de Madrid.