Els tripulants de cabina d’Iberia Express faran 10 dies de vaga a partir del 29 d’agost. Així ho ha confirmat Unió Sindical Obrera (USO) després d’una reunió de mediació infructuosa amb la direcció de la companyia, mitjançant la qual es pretenia evitar la mobilització convocada formalment fa dos dies. D’aquesta manera, la plantilla de la base de Madrid està cridada a aturar l’activitat des de diumenge de la setmana que ve i fins al 6 de setembre.

Segons ha manifestat en un comunicat després d’acabar la negociació, el sindicat s’ha vist «abocat» a recórrer a «l’última opció» (la vaga), atesa «la nul·la intenció» d’Iberia Express «d’atendre les reivindicacions dels tripulants de cabina de passatgers (TCP)». Tal com recull Europa Press, l’organisme ha criticat l’actitud de la companyia –«d’això és el que hi ha: o ho agafes o ho deixes», diuen– malgrat haver insistit ells, d’acord amb el seu propi discurs, a mirar de sortir de la mediació «amb algun tipus de compromís que acostés postures per valorar la desconvocatòria».

Entre les seves propostes hi figura, per exemple, aplicar el 6,5% d’IPC als salaris actuals. De fet, el sindicat hauria emplaçat l’empresa a mantenir reunions específiques en les quals negociar la part salarial, però l’aerolínia, de nou segons USO, hauria rebutjat la mesura «perquè no tenia cap intenció d’acostar postures».

Per la seva banda, la direcció d’Iberia Express ha qualificat de «desproporcionades» les peticions: la companyia afirma que el sindicat demana un increment del cost salarial per sobre del 26%, un escenari «inassumible, especialment tenint en compte la complexitat del context actual». També en el seu cas l’empresa assegura que ha intentat arribar a un acord «per tots els mitjans» i que manté oberta la via del diàleg.

Conflicte entre sindicats

Tan embolicat està el conflicte que fins i tot CCOO sembla que està més alineada amb l’empresa que amb USO. En un comunicat intern al qual ha accedit la mateixa agència de notícies, aquest sindicat indica que «l’entristeix profundament» que altres seccions sindicals «es dediquin a dinamitar» les negociacions «i a fer ostatges els treballadors d’Iberia Express dels conflictes que aquest sindicat té en altres companyies i contra l’organització sindical CCOO».

Sigui com sigui, la convocatòria de vaga queda ara pendent que acordin els serveis mínims. En cas que ni tan sols aquí hi hagi acord, serà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana qui els decideixi.