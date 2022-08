El fallit projecte d’ampliació de l’aeroport continua sobrevolant Barcelona. I Foment del Treball s’ha encarregat aquest divendres d’acabar de ressuscitar la iniciativa amb una proposta que, segons afirma la patronal, no comprometria l’entorn natural de la Ricarda, principal escull de l’obra l’última vegada que es va discutir seriosament l’assumpte. Si més no, així ho ha plantejat el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en una entrevista a ‘Catalunya Ràdio’ en la qual s’ha compromès a treballar activament en arribar a aquesta meta. La institució preveu muntar una comissió per a, entre altres coses, intermediar entre Govern i Generalitat de Catalunya i garantir que, aquesta vegada sí, el pla tira cap endavant.

La clau està en un projecte tècnic d’experts aeroportuaris que, segons ha explicat el mateix Sánchez Llibre, demostra que és possible ampliar l’aeroport del Prat sense afectar la zona protegida. D’acord amb aquest plantejament, si s’amplia la tercera pista entre 300 i 350 metres ja es podrien assumir més quantitat de vols i de més dimensió, amb la qual cosa la infraestructura podria convertir-se en el punt de connexió internacional que busquen la gestora aeroportuària Aena i el Govern espanyol. Quan l’assumpte es discutia un any enrere, l’única opció que valorava seriosament la companyia a càrrec de la gestió de l’aeroport era allargar aquesta mateixa pista 500 metres, cosa que suposava passar pel mig de l’estany de la Ricarda. Al restar metres, ha apuntat el president de Foment, l’obra no arribaria a afectar ni aquesta zona ni la del Remolà. «Pensem que és fonamental poder recuperar el consens institucional de l’agost del 2021», ha sintetitzat Sánchez Llibre, en aquesta entrevista recollida per Europa Press. És per a això que el màxim responsable de la patronal ha assegurat que en la primera junta directiva després de les eleccions que el van reelegir com a president –que se celebrarà el 5 de setembre– crearà una comissió que reuneixi experts aeroportuaris, empresaris, referents del camp acadèmic i de la innovació, i que serveixi per revifar definitivament el debat.