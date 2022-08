La taxa d’inflació interanual de la zona euro es va situar el juliol al 8,9%, davant del 8,6% registrat al juny, en el que suposa l’encariment més gran dels preus a la regió de l’euro de tota la sèrie històrica i més de quatre vegades la meta d’estabilitat de preus del 2% del Banc Central Europeu (BCE), segons va confirmar l’oficina comunitària d’estadística, Eurostat.

Al conjunt de la Unió Europea (UE), la taxa d’inflació interanual del mes de juliol va arribar a un nou màxim històric del 9,8%, dues dècimes per sobre de la lectura del juny. El juliol del 2021, la pujada dels preus entre els Vint-i-set va ser del 2,5% interanual.

Així, la pressió inflacionista a l’eurozona i la UE es va situar al juliol per sota de la registrada al Regne Unit, on els preus van pujar el 10,1%, després de l’alça del 9,4% del juny, però va superar els Estats Units, on la inflació es va moderar al 8,5%, sis dècimes per sota del 9,1% del juny.

L’escalada dels preus de la zona euro es va intensificar el setè mes del 2022, tot i que la pujada interanual del preu de l’energia es va desaccelerar al 39,6% des del 42% del juny, mentre que l’increment del preu dels aliments frescos al juliol va ser de l’11,1%, quan al juny havia sigut de l’11,2%. En canvi, els serveis es van encarir el 3,7% interanual al juliol, tres dècimes més que el mes anterior, i els preus dels béns industrials no energètics van pujar el 4,5%, davant del 4,3% del mes anterior.

En excloure del càlcul l’impacte de l’energia, la taxa d’inflació interanual de la zona euro es va situar al juliol al 5,4%, pel 4,9% del mes anterior, mentre que en deixar fora també l’efecte dels preus dels aliments frescos, l’alcohol i el tabac, la taxa d’inflació subjacent s’ha situat en un rècord del 4%, tres dècimes més que al juny.

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) va decidir en l’última reunió, celebrada al juliol, apujar els tipus d’interès en 50 punts bàsics, en la primera pujada del preu dels diners des del 2011, a més d’advertir que en farà més en pròximes reunions.

Al juliol, 16 països dels 27 que formen la UE van registrar pujades de preus de dos dígits, incloent-n’hi deu dels 19 membres de la zona euro. Els nivells més alts d’inflació s’han observat a Estònia (23,2%), Letònia (21,3%) i Lituània (20,9%), mentre que les pujades menys intenses es van registrar a França, Malta (tots dos 6,8%) i Finlàndia (8%).