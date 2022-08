Aena Desarrollo Internacional SME, filial íntegrament participada per Aena, a través de la qual desenvolupa la seva activitat internacional, ha sigut declarada per l’Agència Nacional d’Aviació Civil del Brasil com a adjudicatària de la subhasta celebrada per a la concessió, per un termini de 30 anys amb la possibilitat de cinc més, d’11 aeroports brasilers, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, el preu de l’adjudicació ha sigut de 2.450 milions de reals brasilers (al voltant de 468 milions d’euros), i cal afegir-hi el desemborsament de 1.639 milions de reals brasilers (312 milions d’euros) en concepte de compromisos obligatoris, així que l’import total de l’operació ascendeix a 4.089 milions de reals brasilers (780 milions d’euros). Així doncs, aquesta és l’operació internacional més important que ha fet fins ara Aena, i la converteix en el gestor de la xarxa més gran d’aeroports concessionats del Brasil amb una xarxa de 17 aeroports al país. Els 11 aeroports adjudicats van sumar el 12% del trànsit del país carioca el 2019 i són els de Congonhas, Campo Grande, Uberlândia, Santarém, Marabá, Montes Claros, Carajás, Altamira, Uberaba, Corumbá i Ponta Porã. L’aeroport de Congonhas és el de més trànsit del grup i el segon amb més passatgers del Brasil. La gestió d’aquests aeroports comporta una obligació de pagament d’una contraprestació variable amb un termini de carència de quatre anys, consistent en un percentatge sobre els ingressos bruts que va augmentant des d’un 3,23% fins a un 16,15% anual. La firma del contracte de concessió està prevista per al febrer del 2023. D’acord amb la planificació i estudis realitzats sobre les inversions necessàries, es preveu una inversió pròxima als 5.000 milions de reals brasilers (954,3 milions d’euros), el 73% del que està previst que es porti a terme en la primera fase de la concessió, això és, fins al 2028. El president i conseller delegat d’Aena, Maurici Lucena, es va mostrar molt content per aquesta operació. «El potencial del Brasil és indiscutible. El seu trànsit domèstic, per exemple, està recuperat al 100%», va indicar. A més, va recalcar que la internacionalització de l’empresa és «garantia de futur».