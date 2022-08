El final dels dipòsits sense remuneració està cada cop més a prop. Així ho reconeixen des de fa mesos les grans entitats financeres espanyoles, que es preparen per començar a pagar pel passiu a partir de la tornada de l’estiu, si bé gradualment en el temps i limitada quant a tipus d’interès i clients beneficiaris. I així ho ha destacat també el Banc d’Espanya en un informe recent: «És previsible que les entitats financeres, competint per la captació de fons, comencin a incrementar la remuneració dels dipòsits en els propers mesos».

Si es confirma, es trencarà una tendència pràcticament ininterrompuda a la baixa en els tipus del passiu de 14 anys, iniciada l’octubre del 2008 després de la desfeta de Lehman Brothers que va marcar l’inici de la Gran Crisi Financera. Les entitats ja estan fent els primers passos. La banca, així, va deixar de cobrar a les empreses pels seus nous dipòsits a termini al juny, una penalització que mantenia de forma gairebé ininterrompuda des del gener del 2019 a conseqüència de la política de tipus baixos i negatius amb què el Banc Central Europeu (BCE) va intentar reactivar l’economia de l’euro.

Així, el sector es va comprometre a abonar a les companyies un interès mitjà del 0,33%, quan al maig els va cobrar el 0,09% i a principis d’any, el 0,24%. A més, el BBVA ha deixat d’imposar aquest agost la comissió del 0,025% mensual o el 0,3% anual als clients particulars amb menys productes contractats i saldos en compte superiors a 100.000 euros que va fixar el gener del 2021, un pas que ha adoptat també la petita Caixa d’Enginyers i que no sembla descartable que ING acabi secundant.

Primers passos

Ara com ara, només han començat a pagar pels dipòsits algunes entitats petites, com Deutsche Bank, EBN, Pibank i Renault Bank. Entre els grans, només el Sabadell ha començat recentment a pagar un 2%, però per un compte digital amb què busca guanyar clients d’aquest segment, en què anava una mica endarrerit. Al contrari que el 2008, el sector gaudeix actualment d’alts nivells de liquiditat, de manera que no cal llançar-se a captar recursos. Una altra cosa és que els ganxos als dipòsits es puguin fer servir per captar clients. En qualsevol cas, i fent-lo servir com a referent, CaixaBank, la líder del mercat, ja ha repetit que el seu objectiu és continuar prioritzant la comercialització de fons d’inversió, que són més rendibles per als bancs per les seves comissions.

L’entitat catalana preveu pagar un interès pel 30-35% dels dipòsits i remunerar-los només amb l’equivalent al 70% del tipus d’interès del mercat. Ara com ara, els experts esperen que el BCE pugi els tipus fins a algun punt entre l’1% i el 2%. Tenint en compte que la inflació a Espanya supera el 10% i es preveu que segueixi alta els propers mesos, el més probable és que l’alça de la remuneració dels dipòsits no impedeixi que els clients segueixin perdent poder adquisitiu pels seus estalvis, si bé una mica menys que si el passiu seguís sense remuneració.

Efecte de la inflació

Darrere d’aquest viratge de l’estratègia comercial de la banca espanyola, inimaginable fa tot just un any, hi ha la brutal escalada de la inflació i el posterior enduriment de la política monetària dels bancs centrals per combatre-la. La remuneració del passiu està íntimament lligada al preu dels diners que fixa el BCE. El juliol del 2008, a les portes de l’anterior crisi, el seu tipus d’intervenció estava en el 4,25% i les entitats espanyoles pagaven el 4,2% de mitjana els dipòsits a les llars en un context d’estretors de liquiditat després de l’esclat de les hipoteques subprime als Estats Units l’any anterior.