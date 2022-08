Si Alemanya esternuda...

Tots els factors negatius sumen. Des de la repercussió de la guerra a Ucraïna en la política energètica fins a la sequera, que està començant a afectar l’important trànsit fluvial, clau del transport de mercaderies al país centreeuropeu.

Passat, present i futur de l’economia de la Unió Europea depenen d’Alemanya. Si aquest país esternuda, la resta pot acabar enxampant una grip. Si Alemanya agafa la grip, la resta podem acabar amb pulmonia. Per aquesta raó, superat ja l’equador d’agost, qualsevol notícia econòmica procedent d’Alemanya s’analitza amb especial atenció. El pes germànic en el PIB de la Unió Europea (UE) és del 25%: 3,6 bilions d’euros. A la UE només hi ha quatre països que superin un bilió d’euros en PIB. Després d’Alemanya, la locomotora, s’hi sumen França, Itàlia i Espanya. Els quatre representen un 63% de l’economia de la Unió.

Eurostat, l’oficina d’estadístiques de la UE, ha donat a conèixer que en el segon trimestre de l’any l’economia alemanya no va créixer. Per comparació, el conjunt de la UE va créixer el 0,6%. Espanya, amb un increment de l’1,1%, va destacar entre els països alcistes. Polònia, amb un decreixement del 2,3%, va ser el pitjor entre els 27, és el més perjudicat per la invasió russa a Ucraïna.

Està descomptat pels economistes de tots els colors que l’economia alemanya caurà en el tercer trimestre. Una gran majoria sosté que aquesta serà la pauta fins a final d’any. De manera oficiosa, experts i institucions internacionals consideren que dos trimestres consecutius de color vermell es poden catalogar com a recessió, encara que per a això s’hagi de tenir en compte que existeixi una constant en la pèrdua d’ocupacions. Els índexs de confiança dels consumidors també decauen. Un dels indicadors més seguits, el preu de l’habitatge, ha experimentat el pitjor registre des del 2012: ha baixat l’1,94%. És un baròmetre infal·lible per anticipar evolucions. Un altre que serveix per entreveure expectatives és el mercat financer. Des de màxims al desembre del 2021, l’índex Dax de la bossa alemanya ha caigut el 14%. Tots els factors negatius estan sumant. Des de la repercussió de la guerra a Ucraïna en la política energètica del país fins a la sequera, que comença a afectar l’important trànsit fluvial, clau del transport de mercaderies al país centreeuropeu. La coalició tricolor que mana a Berlín, formada per socialistes, verdes i liberals, intenta buscar solucions per al que els caurà al damunt i intentar apaivagar el ritme de la caiguda. Per la banda de l’energia, a curt termini, davant la previsió del tall de subministrament rus a l’hivern, amb noves mesures, entre elles fiscals, que facilitin l’estalvi. A llarg termini, finalment ha despertat l’interès alemany per reiniciar la construcció del gaseoducte Midcat, que permetria crear una autopista de gas a través d’Espanya i França cap al nord d’Europa. Per la banda fiscal, el Govern germànic vol reduir la majoria dels trams impositius per ingressos de tal manera que suposaria una baixada generalitzada de 10.000 milions. És la manera alemanya d’entendre que baixant impostots els ciutadans tindran més diners a la butxaca, que els permetran poder enfrontar-se a la inflació amb més recursos.

El risc alemany es pot sentir amb especial èmfasi a Espanya, on continuem brindant per la resurrecció més que desitjada del turisme. Alemanya, al voltant de 34.000 milions d’euros el 2021, és el segon país al qual més exporta Espanya després de França. El sector de l’automòbil representa un 20% d’aquestes exportacions. Mala notícia si els alemanys compren menys cotxes fabricats en aquest país. Cal anticipar la realitat i esperar que Alemanya només esternudi.