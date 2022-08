«Rotundament, no». Així respon Jesús Cruz Villalón, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Sevilla, quan se li pregunta si els llocs de treball vacants suposen un problema greu a Espanya. Álvaro Gaertner, tècnic del gabinet eco-nòmic de CCOO i un dels responsables de la publicació «Anàlisi de les vacants laborals a Espanya», coincideix plenament amb Cruz. Les dades els donen la raó. El percentatge dels llocs de treball vacants, que es calculen en relació amb la xifra d’ocupats, suposaven un 0,9% a principis del 2022, molt per sota del 2,9% de la mitjana europea, segons les dades d’Eurostat. A més, el 94,4% de les empreses declaren que no tenen llocs per cobrir, d’acord amb l’enquesta trimestral de cost laboral de l’INE.

Llavors, com s’explica que cada estiu, des del turisme, lamentin la falta de mà d’obra? Com pot ser que des de diferents sectors es critiqui que no hi ha personal qualificat? El cert és que, tot i que el percentatge relatiu a les vacants és molt baix i «afecta sobretot determinats sectors, s’ha incrementat molt en els últims dos anys», precisa Cruz. Així, mentre que el primer trimestre del 2021 hi havia un total de 100.041 vacants, en el mateix període del 2022 n’hi havia 133.988, un augment de més del 30% en només un any.

El sector públic és el que més llocs vacants concentra, a causa de la lentitud en els seus processos de contractació. Però els sectors que estan molt lligats al turisme, especialment en llocs amb una oferta de lloguers temporals molt limitats i cars, com a les illes, també es veuen molt afectats per aquesta problemàtica, que té, en aquest cas, molta més visibilitat. El tercer i el quart sector amb més afectats pels llocs de treball vacants són les activitats sanitàries i les professions més tècniques, que requereixen una mà d’obra molt qualificada que sovint no es recicla a la velocitat que requereix el mercat laboral. «La pandèmia ha accelerat aquest procés perquè amb els ERTO l’ocupació estava bloquejada i, quan el mercat s’ha reactivat, ha crescut el nombre d’ofertes de treball i, per tant, el de les vacants», explica el catedràtic. Amb tot, aquest fenomen pot resultar sorprenent si tenim en compte que Espanya té la taxa d’atur més alta de la UE. Una xifra que era de 13,65% a principis del 2022, segons l’Enquesta de Població Activa. Com pot ser que hi hagi vacants amb un percentatge tan alt d’atur?

Problema sectorialitzat

Les explicacions dels experts consultats coincideixen: el problema de les vacants no és general, sinó que està sectorialitzat i el mercat laboral no és àgil, ja que existeix un desajust entre la necessitat d’ocupadors i els candidats. «No existeix un encaix perfecte en el qual es fa una oferta i immediatament respon el candidat idoni; un fenomen al qual ens referim com friccions del mercat laboral», detalla Gaertner. A més, asseguren aquests experts, hi ha un problema de formació adequada i continuada, especialment de reciclatge professional d’aquells que perden una feina que ja no es demanda en el mercat.

L’administració pública concentra el major nombre de llocs de treball vacants. «L’administració pública és el sector més afectat per aquest fenomen, perquè els procediments de contractació són lents i rígids», afirma Cruz. Amb 38.685 vacants, representa a prop del 29% del total de llocs de treball sense cobrir, segons les dades del primer trimestre del 2022 de l’INE. El comerç, d’acord amb les mateixes xifres, ocupa el segon lloc. En aquest cas, precisa, el problema més greu està vinculat a treballs estacionals que ofereixen salaris baixos però el cost de la vivenda és molt elevat. Bon exemple d’això són els dependents en botigues situades en llocs turístics, com les illes Balears. «Això és el que passa en el cas de l’hostaleria», afirma Gaertner, de CCOO. Les condicions laborals, afegeix, són molt dolentes i els preus del mercat immobiliari per fer temporada són inassumibles.

Vacants tècniques

Tot i que l’hostaleria no figura entre els sectors d’activitat més afectats per aquestes vacants, les dades de l’INE només retraten la situació que vivia a principis d’any, quan es necessitaven 6.949 treballadors, no respecte del període vacacional, quan es concentra la major part de les ofertes laborals. En aquest sentit, Emilio Gallego, secretari de la patronal Hostelería de España, assegura que dels 100.000 treballadors extra que necessita el sector cada estiu, només es poden cobrir la meitat. Tot i així, Gallego afirma que l’hostaleria no és un dels sectors que pateix més dèficit de personal, però sí un dels que tenen més visibilitat i que pateixen sobretot durant el període estival. Les activitats sanitàries i les professionals científiques i tècniques es troben en tercera i quarta posició, respectivament. En aquest últim cas, considera Cruz, el que passa és que «tenim un mal funcionament del reciclatge professional i els aturats no poden donar resposta a les vacants més tècniques». És el cas, assegura a tall d’exemple, dels llocs de treball relacionats amb l’àmbit digital, entre d’altres.

D’aquesta manera, «mentre que en el cas de les vacants de baixa formació, les males condicions laborals i, en certs sectors, els factors associats (com el preu del lloguer) expliquen bona part de la dificultat per trobar treballadors, quan parlem de llocs molt qualificats el problema és la falta de formació, sobretot pràctica», resumeix el catedràtic. «Les empreses han preferit contractar fora abans que formar la gent que tenien dins i, com que no hi ha tants perfils com aquests, ara no troben treballadors», explica.