L’estadística dels registradors de la propietat confirma que l’activitat immobiliària a Espanya es va mantenir forta fins al segon trimestre de l’any i que els preus van pujar el 9,5% en el cas de la vivenda de segona mà. Els preus de la vivenda s’incrementen un 2,4% respecte al trimestre precedent. Durant el mes de juny, les compravendes de vivenda van repuntar un 18,3% sobre el mateix mes del 2021. Les dades acumulades dels últims dotze mesos mostren 626.345 compravendes de vivenda inscrites, la xifra més gran des del tercer trimestre del 2008, superant àmpliament els resultats anteriors a la crisi sanitària que mostraven poc més de 520.000 compravendes anuals.

El preu mitjà de la vivenda continua mostrant increments significatius tant en els seus resultats trimestrals com interanuals. Els 1.957 €/m² del segon trimestre suposen un increment del 2,4% respecte al trimestre precedent, originat sobretot pel creixement en vivenda de segona mà (3,4%), mentre que la vivenda nova descendeix lleugerament, el 0,7%. L’Escola de Registradors adverteix que «només dues de cada 10 compravendes corresponen a vivenda nova i en bastantes ocasions recullen acords de compravenda amb una antelació mitjana de dos anys, per la qual cosa no sempre recullen el comportament actual del mercat, sent per tant més representativa l’evolució dels preus de la vivenda de segona mà».

L’Estadística Registral Immobiliària del segon trimestre del 2022 analitza, entre d’altres, el comportament que reflecteix les tendències actuals dels espanyols en la compra de vivendes mitjançant la proporció de pisos davant vivendes unifamiliars, o de compravendes en capitals davant la seva província.

Els resultats anualitzats, més estructurals, mostren que, per al conjunt d’Espanya, els 1.894 €/m² de preu mitjà del conjunt de l’any han suposat un increment interanual del 7,4%, originat per la gran força de la vivenda de segona mà (9,5%), mentre que la vivenda nova registra un augment molt més moderat de l’1,6%, en els seus preus.

Per comunitats autònomes, en el segon trimestre, els preus mitjans més elevats es van localitzar a les Balears (3.180 €/m2), Madrid (3.169 €/m2), País Basc (2.787 €/m2) i Catalunya (2.427 €/m2). En sentit oposat, els preus més baixos es van registrar a Extremadura (796 €/m2) i Castella-la Manxa (830 €/m2), úniques comunitats per sota dels 1.000 euros per m2.

Entre l’abril i el juny es van inscriure als registres de la propietat 163.909 compravendes de vivenda, amb un lleuger descens del 0,2% sobre el trimestre anterior. En vivenda nova s’han registrat 27.879 compravendes (un descens del 13,7% sobre el trimestre anterior). La vivenda de segona mà va registrar 136.030 operacions, amb un increment trimestral del 3,1%.

Compres d’estrangers

La demanda estrangera registra el seu nivell màxim dels últims deu anys. En el segon trimestre ha arribat al 14,7%, amb la qual cosa s’acumulen cinc trimestres consecutius de creixement, superant el nivell del 13%, habitual en els últims anys. Els britànics tornen a encapçalar els resultats, amb un 9,8%, seguits per alemanys (9,1%), francesos (6,6%), marroquins (4,9%), belgues (4,9%) i romanesos (4,9%). Els resultats de compres d’estrangers per comunitats autònomes han estat encapçalats per les Balears (34,7%), Canàries (34,2%) i el País Valencià (27,7%).

Durant el segon trimestre de l’any, respecte a la proporció de pisos i vivendes unifamiliars, les compravendes de vivenda s’han desagregat en un 80,8% de vivenda col·lectiva (pisos) i un 19,2% de vivenda unifamiliar (màxim històric del 22,5% en el quart trimestre del 2020).

Quant a les dades dels últims dotze mesos, el pes de les unifamiliars se situa en el 19,7%, per la qual cosa la seva disminució fins al 19,2% en l’últim trimestre fa que la proporció entre les dues modalitats, que es trobava estabilitzada en el 80% per a pisos i el 20% per a unifamiliars, mostri una gradual tendència de tornada als resultats previs a la pandèmia, que històricament no arribaven al 18% de quota de les vivendes unifamiliars.

L’evolució de les hipoteques constituïdes continua mostrant una tendència de creixement, amb increments persistents fins al juny. En nombre d’hipoteques totals, s’han registrat 52.588 operacions davant el 48.374 del juny del 2021, cosa que suposa un increment del 8,7%, una diferència positiva de més de 4.200 operacions. Quant a les hipoteques de vivenda, de les 35.779 operacions del juny de l’any passat, s’han passat a les 39.778 d’aquest mes, un 11,2% d’increment de gairebé 4.000 operacions més. Per tant, l’evolució de les hipoteques mostra una tendència d’increment al juny, tot i que més moderada que en el cas de les compravendes.