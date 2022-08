L’organització agrària Institut Agrícola Català de Sant Isidre va advertir aquest dimarts que el pla d’ampliació de l’àrea protegida del Baix Llobregat per afavorir l’ampliació de l’aeroport del Prat suposarà una multa milionària per part de la Comissió Europea com a conseqüència del marc d’inseguretat jurídica obert. Segons aquesta organització, els documents presentats no coincideixen amb els que el Govern va compartir amb els agents implicats en una ronda de converses prèvies, cosa que ha provocat «una situació d’indefensió i inseguretat jurídica accentuada».

Segons aquesta patronal agrària, «no hi ha hagut un consens previ amb el territori ni el que s’ha presentat es basa en un criteri científic i tècnic independent i contrastat», i el Govern està portant a terme actuacions que s’han basat «en la mentida i la manipulació dels espais protegits com a manera de fer política, cosa que ha perjudicat els ciutadans que viuen al territori, ja que s’ha optat per la fórmula més senzilla i contraproduent, com és ampliar milers d’hectàrees sense cap mena de control ni aval tècnic independent».

El Govern va proposar l’ampliació a 2.300 hectàrees de la zona protegida ZEPA del Baix Llobregat sense aclarir completament els procediments que s’havien de seguir. L’Institut Agrícola critica que el projecte que havia de servir per a l’ampliació de l’aeroport del Prat va ser sotmès a consulta pública durant només dos mesos, cosa que considera un període «insuficient». Els empresaris agraris consideren que el Govern «continua amb un procés viciat i amb informació enganyosa, ja que el procés d’informació pública està basat en un engany».

Malgrat que la reforma requereix un ampli consens, la patronal considera una «provocació» que el Govern hagi sotmès a informació pública en ple mes d’agost una proposta marcada per la polèmica. Opinen que la Conselleria d’Acció Climática dirigida per Teresa Jordà considera la proposta d’ampliació de la zona protegida d’«urgent» i «mancada d’alternativa», en un procés amb «falta de transparència i l’absència del rigor tècnic mínim en tota la proposta realitzada, a més de la falta de serietat a l’hora d’establir mitjançant un annex unes pautes d’ordenació extraordinàriament restrictives i incoherents amb la gestió d’espais protegits que es fa en altres territoris».

«Els empresaris a Catalunya estem acostumats que es trepitgi el dret a la propietat privada sense embuts. Tanmateix, tot té un límit, ja que en aquest cas ni tan sols hi ha la més mínima garantia científica que es reverteixi una situació de deteriorament continu que fa més de 20 anys que s’arrossega al delta del Llobregat. Fins i tot, l’ampliació que es planteja és contraproduent, ja que la immensa majoria de les hectàrees que es volen protegir no són hàbitat de cap au estepària amenaçada, ja que no són aiguamolls ni terres on hi hagi cens i condicions per al seu desenvolupament», puntualitza l’informe de l’Institut Agrícola de Sant Isidre.