Espanya ha posat en marxa un pla d’estalvi energètic per complir el compromís amb la Unió Europea de reduir el consum de gas un 7% fins al final de l’hivern (la majoria de països membres ho faran un 15%) per blindar-se davant l’amenaça d’un tall de subministrament per part de Rússia.

El Ministeri per a la Transició Ecològica apunta que la retallada del consum energètic a Espanya es va duplicar la segona setmana d’aplicació del paquet de mesures, que inclou, entre d’altres, l’aturada dels aparadors comercials a les deu de la nit o la limitació de la temperatura en edificis públics o grans superfícies.

Amb tot, l’Executiu remarca que les mesures ja adoptades no seran suficients per reduir el consum de gas promès a la Comissió Europea i es prepara un nou paquet de mesures que s’aprovarà al setembre. Per a això, el Govern ha demanat a comunitats autònomes i ajuntaments que traslladin les seves propostes de noves iniciatives fins a final d’aquest mes. Entre les noves mesures que es planteja l’Executiu s’hi podrien incloure l’ampliació de l’aturada de la il·luminació d’alguns monuments o de cartells publicitaris lluminosos.

L’Executiu no es planteja aplicar retallades a l’enllumenat públic dels carrers perquè és crucial per a la seguretat ciutadana, però «cal veure quin tipus d’enllumenat és prescindible», apuntant a la possibilitat d’ampliar l’aturada ara aplicada als aparadors dels comerços també a alguns monuments o a la publicitat nocturna.

El Ministeri per a la Transició Ecològica reconeix les reticències d’alguns ajuntaments a no il·luminar els monuments pel possible impacte que podria tenir en el turisme. Així, l’Executiu es mostra reticent a aplicar retallades a la decoració urbana nadalenca, ja que probablement la seva reducció no implicaria un gran estalvi.