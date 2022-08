Les companyies espanyoles que es dediquen a subministrar energia elèctrica i aigua, i a sanejar i gestionar residus porten un any de rècord. El seu volum de negoci ha crescut de mitjana un 106% entre gener i juny en relació al mateix període l’any passat, un increment sense cap tipus de precedents en una sèrie que inclou dades des de 2002.

Aquest fet implica que l’activitat s’ha més que duplicat en aquest primer semestre. De fet, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els ingressos d’aquestes empreses van a l’alça des del desembre del 2020, una escalada que va agafar embranzida l’octubre del 2021 i que va arribar el seu pic el març d’enguany.

Aquest pic del mes de març va va tenir lloc perquè Rússia acabava de començar la seva ofensiva contra Ucraïna, cosa que va plantejar grans incògnites en matèria energètica i va agreujar un panorama que estava tibant des de la recuperació de l’activitat després de la paràlisi de la societat i l’economia a causa de la pandèmia, que va posar de manifest que es necessitava molta més energia de la que es tenia.

D’aquesta manera, l’índex que analitza la xifra de negocis de les empreses d’aquest sector ha passat de situar-se entorn d’un 115 al juny de l’any passat a acostar-se a un 220 aquest juny passat. Aquest indicador afegeix informació sobre la facturació de la indústria, l’activitat del sector serveis o la situació del comerç al detall, així com dades de registres administratius com les vendes que declaren en les seves autoliquidacions de l’IVA aquestes companyies. Amb tot això sobre la taula, les elèctriques passen d’anotar-se un avanç del 42% al juny de l’any passat, a créixer ara un 86% aproximadament. I l’increment mitjà del primer semestre en el seu conjunt es dispara del 23% a un 106% enguany.

Així ho va publicar ahir l’Institut Nacional d’Estadística, en una radiografia que analitza el comportament de diversos sectors econòmics (no financers) i que recull avanços generalitzats, però en cap cas tan pronunciats com aquest: el negoci de les indústries extractives i manufactureres es va engreixar al juny, per exemple, un 33% en comparació del mateix mes del 2021; el dels serveis no financers de mercat, el 28%; i el del comerç, el 21,4%.

Situació general

En general, i sobretot motivat per l’àmplia diferència d’ingressos en terreny energètic, el volum de negoci de totes aquestes empreses creixia el 30,5% a mitjan any, de nou, en comparació del mateix moment de l’any passat. És el setzè mes consecutiu que aquest indicador –que es publica ara amb els efectes estacionals i de calendari eliminats– creix, encara que ho fa ja una mica menys que els mesos previs: aquesta taxa és tres punts inferior a la de maig.

De totes maneres, la facturació de les companyies va a l’alça si el volum de negoci es compara d’un mes a un altre. Si bé al maig la xifra de negoci empresarial s’inflava l’1,1% (lluny, a més, del 5,2% de l’abril), al juny ho fa l’1,5%. També aquí l’activitat de les energètiques tiba el carro, encara que en aquest cas els ingressos de la indústria extractiva i manufacturera creixen fins i tot dues dècimes per damunt.