Catalunya va ser al juliol el segon destí turístic a Espanya, a l’absorbir el 15,5% de les estades dels turistes residents i el 20,40% de les dels estrangers, en un mes en què els hotels es van omplir a nivells pròxims a la prepandèmia i els preus van pujar un 25%.

Segons l’Enquesta de Conjuntura Hotelera publicada aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els hotels espanyols van registrar un total de 42,35 milions de pernoctacions el mes passat i els preus van pujar una mitjana del 16,4%. La tarifa mitjana diària dels hotels espanyols va ser de 121,4 euros, davant els 103,14 euros de fa tres anys, mentre que a la comunitat catalana es va elevar fins als 124,38 euros, un 29% més que fa un any. Les pujades de preus hotelers més grans respecte al juliol del 2021 es van donar a Navarra (32,4%), Madrid (30,7%), el País Basc (26,35%) i, en quart lloc, Catalunya (25,31%).

Respecte a les pernoctacions, Catalunya va ser el segon destí dels viatgers residents a Espanya al juliol a l’absorbir el 15,5% del total, per darrere d’Andalusia (24,4%). Les illes Balears van ser el principal destí dels turistes no residents, amb un 35,9% del total, per davant de Catalunya, una altra vegada en segona posició, amb un 20,4% de les pernoctacions.

Només el mes de juliol, Catalunya ja ha rebut més viatgers que el mateix mes del 2019, abans de la pandèmia, fins a un total de 2.470.429 persones (33.904 més que el juliol de 2019), impulsat pel turisme nacional (un total de 950.646 viatgers espanyols, 126.437 més que el 2019). En canvi, en la dada acumulada dels set primers mesos del 2022 el nombre de viatgers que han anat a Catalunya encara està a 1,3 milions dels 11,9 que es van sumar en el mateix període del 2019.

El grau d’ocupació de les places hoteleres va arribar al 72,3% a la comunitat catalana, una mica per sobre de la mitjana del 69,9% de tot Espanya. Barcelona va ser un dels punts turístics amb més pernoctacions, juntament amb Calvià i Madrid, i va registrar un grau d’ocupació del 78,29% (el 81,14% al cap de setmana). En concret, la capital catalana va allotjar 143.965 turistes residents a Espanya i 668.627 estrangers, que van realitzar un total de 293.159 i 1,9 milions de pernoctacions, respectivament. Entre les zones turístiques amb més nombre de pernoctacions el mes passat es troben la Costa Brava, amb 212.640; la Costa Daurada, amb 259.681; i la Costa de Barcelona, amb 176.187 pernoctacions.