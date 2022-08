El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret pel qual s’estableixen mesures per al control del benestar dels animals mitjançant la instal·lació de sistemes de videovigilància als escorxadors. Després de la seva publicació, les grans instal·lacions tindran un any per adaptar-se a la nova normativa i les petites, dos. Una mesura que, segons l’Organització Col·legial Veterinària, ja compleixen en nombroses indústries i que, per a la seva feina, es converteix en «una eina molt útil».

Espanya es converteix així en el primer país de la Unió Europea (UE) amb sistemes de videovigilància obligatoris per al control del benestar animal. La normativa permetrà establir eines addicionals de control que garanteixin que, a tots els escorxadors espanyols, es minimitzi el patiment animal, per exemple, durant la descàrrega, el trasllat, l’estabulació i l’atordiment dels animals. Segons el contingut de la normativa, les càmeres hauran de cobrir les instal·lacions on hi hagi animals vius, incloent-hi les zones de descàrrega, els passadissos de conducció i les zones on es procedeixi a les activitats d’atordiment i sagnia fins a la mort dels animals. Els sistemes de videovigilància no seran obligatoris a les zones d’espera on es troben els mitjans de transport amb animals abans de l’inici de la descàrrega, però les empreses sí que hauran de portar un control del temps de permanència als vehicles. Els responsables dels escorxadors hauran de guardar les imatges relatives a la descàrrega, allotjament als corrals, conducció a la zona d’atordiment, la subjecció, l’atordiment i la sagnia fins a la mort per a possibles comprovacions a posteriori per part dels corresponents serveis de control oficial de les comunitats autònomes.