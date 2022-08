El sector turístic ha recuperat els nivells prepandèmia durant el mes de juliol a Catalunya pel que fa al nombre de viatgers, segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En concret, durant el juliol han visitat Catalunya 2,47 milions de turistes, un 1,4% més que el 2019, quan ho van fer 2,43 milions de persones. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'increment ha estat del 62,7% -aleshores hi va haver 1,52 milions de turistes-. Tot i això, pel que fa a pernoctacions les dades encara es troben un 4% per sota dels nivells d'abans de la covid. Catalunya ha registrat 7,86 milions de pernoctacions aquest juliol, mentre que el 2019 van ser 8,16 milions.

La recuperació del nombre de turistes durant el juliol ha estat impulsada per l'arribada de visitants procedents de l'estranger, que gairebé s'han triplicat respecte de l'any passat. En concret, Catalunya ha passat de rebre 584.085 turistes internacionals el juliol del 2021 a acollir-ne més 1,51 milions el 2022. Tot i aquest increment, la dada de turisme estranger encara es troba lleugerament per sota dels nivells del 2019 (1,61 milions). Pel que fa als residents a l'Estat, les arribades en comparació amb l'any passat han crescut menys (+5%), fins als 950.646 viatgers. Les xifres es mantenen per sobre dels nivells prepandèmia (824.000 viatgers residents a l'Estat el juliol del 2019). Pel que fa a les pernoctacions, Catalunya s'ha mantingut com la segona principal destinació de l'Estat, només superada per les Illes Balears. Aquest juliol, el país ha concentrat 7,86 milions de pernoctacions, mentre que a les Balears han estat 10,50 milions. Ara bé, en relació amb el grau d'ocupació, a Catalunya ha estat del 62,8%, lleugerament inferior a la mitjana espanyola (62,9%). Els majors graus d'ocupació s'han registrat, de nou, a les Illes Balears (80%), les Illes Canàries (67,4%) i el País Valencià (64%). Per demarcacions, Barcelona ha concentrat la meitat dels turistes que han arribat a Catalunya. Respecte abans de l'esclat de la covid, la demarcació que més ha crescut ha estat Tarragona, que ha passat de 471.117 turistes el 2019 a 510.538 aquest any. Al conjunt de l'Estat, la xifra de turistes ha superat els 12,3 milions, el que suposa superar en un 1,4% els volums registrats abans de la pandèmia (12,1 milions el 2019). No obstant això, les pernoctacions són encara un 2% inferiors als nivells previs a l'esclat de la pandèmia. Enguany n'hi ha hagut 42,35 milions, mentre que el 2019 van ser 43,19 milions.