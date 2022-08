L’alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, va dir ahir a Santander que disposar del gasoducte Midcat entre Espanya a França ajudaria a alleujar el problema de subministrament de la UE i va advocar per començar a construir-lo al més aviat possible.

«Cal pensar no només el que ara transporta aquest gasoducte sinó el que pot transportar demà. Tant de bo ho haguéssim fet abans, però més val començar avui que demà», va declarar Borrell a Santander, on va participar i dirigir un curs a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. El coordinador de la diplomàcia europea creu que aquesta infraestructura «ajudaria», però va reconèixer que «no es construeix de la nit al dia» i que «una inversió d’aquesta naturalesa necessita un horitzó d’explotació». «Es diu que quan s’hagi construït ja no voldrem transportar gas, ja no voldrem usar gas, ni rus ni de ningú, per lluitar contra el canvi climàtic. Bé, l’usarem per transportar hidrogen», va dir el també vicepresident de la Comissió Europea. Espanya defensa reprendre la construcció del gasoducte MidCat per connectar França i Espanya gasísticament pel Pirineu català. Josep Borrell, per la seva banda, va subratllar la «paradoxa» que França, que tradicionalment ha dificultat aquestes infraestructures d’unió, necessiti ara importar electricitat des d’Espanya. «A França ja li agradaria que hi hagués més connexions de les que hi ha perquè, paradoxes de la història, qui n’està rebent i li agradaria rebre’n més, perquè té la meitat de les seves centrals nuclears parades, és França», va dir.