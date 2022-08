Els preus industrials a Catalunya han pujat un 28,1% al juliol en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'increment de preus ha estat impulsat, de nou, per l'encariment de l'energia. Així, com en el mes anterior, s'han gairebé doblat els preus del subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, que s'han situat un 98,4% més cars que fa un any. L'única divisió que ha baixat de preu ha estat la fabricació de material de transport (-2,5%). Al conjunt de l'Estat, els preus industrials han retrocedit fins al 40,4% en termes interanuals, de manera que la taxa encadena quatre mesos de baixades després del rècord del març.

Pel que fa a la variació mensual a l'Estat, segons l'INE els preus s'han mantingut igual (0,0%). A Catalunya, pràcticament tots els sectors industrials han contribuït a l'encariment dels preus. A banda de l'energia, destaca la pujada de la indústria del paper (+26,1%), la indústria química (+23,9%), la indústria de l'alimentació (+18%) i la metal·lúrgia (+16%). Sense tenir en compte l'impacte de l'energia, els preus industrials haurien pujat un 14,1% a Catalunya. D'altra banda, durant el juliol també van pujar els béns intermedis, amb una variació anual del 20,6%; i els béns de consum, amb una variació anual de l'11,5%. Per comunitats autònomes, la variació anual de l'IPRI ha registrat les taxes més altes a les Illes Balears (+61,3%), la Regió de Múrcia (+57,4%), Astúries (+57,3%) i les Canàries (+56,4%).