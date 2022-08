El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya impulsa un nou programa que té com a objectiu incentivar la contractació de tècnics per fer tasques de gestió de projectes sostenibles, principalment en l’àmbit de la recollida selectiva i d’autocompostatge.

El pla s’adreça a persones majors de 45 anys que, com a mínim, faci sis mesos que estan inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Com a requisits per accedir al programa cal tenir una titulació científica universitària o bé cicles formatius de grau mitjà o superior certificats de professionalitat relacionats amb la branca científica.

El programa, fet en col·laboració amb l’Agència Catalana de Residus, té un pressupost de 3.764.800 euros i preveu contractar 86 persones.

Empresa i Treball ha detallat que les persones seleccionades tindran un contracte laboral d’un any a jornada completa i se’ls oferirà formació transversal. Durant aquest període faran projectes que tinguin com a objectiu contribuir al desenvolupament ostensible, l’ús eficient dels recursos i la promoció de l’economia circular.

Les sol·licituds per al programa es poden presentar fins al pròxim 30 de setembre.