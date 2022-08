Aquests dies se celebra a Jackson Hole la tradicional trobada de bancs centrals de tot el món. En les cites recents, marcades per la pandèmia, els banquers es qüestionaven com la política monetària podia contribuir a evitar els pitjors escenaris i estimular la recuperació global; unes cites en les quals dominava l’acord i la sintonia en les polítiques a desenvolupar. Tanmateix, aquest any les circumstàncies són diferents: el repte és conduir la desbocada inflació sense enfonsar l’activitat econòmica. I també són diferents les valoracions de les polítiques adoptades des de l’inici del procés inflacionari, així com les percepcions sobre la intensitat de les mesures restrictives en els temps immediats.

Al centre del debat, la Reserva Federal i el seu president, Jeremy Powell. El governador nord-americà creia, igual com la majoria dels seus homòlegs d’altres països, que la inflació era transitòria i, en conseqüència, la prudència aconsellava no precipitar-se. Es considerava que actuar des de la política monetària podria deteriorar la incipient recuperació econòmica. Al cap d’uns mesos i veient que, per contra, l’alça de preus havia vingut per quedar-se, va reaccionar decidit a recuperar el temps perdut, amb una contundent pujada de tipus. Ara, l’esperança és que les mesures facin efecte i aviat es comencin a moderar els preus. La gestió d’una crisi inflacionària sempre és de gran complexitat, ja que obliga a compassar actuacions per controlar els preus amb altres d’orientades a preservar l’activitat econòmica. Però en el nostre cas la cosa es complica, ja que ens trobem amb factors molt determinants i sobre els quals poc es pot incidir: la guerra a Ucraïna, les carències energètiques en plena transició verda, el sobreendeutament públic i privat, i les nombroses disfuncions de la globalització. Confiem que a Jackson Hole encertin. I, encara més, que la sort ens acompanyi.