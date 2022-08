El turisme s’ha embarcat en una forta reactivació després de l’enfonsament provocat per la pandèmia de coronavirus. El sector hoteler viu un boom de demanda durant l’estiu després de l’aturada dels dos últims anys, però encara és lluny de la recuperació total del negoci i d’aconseguir els nivells d’activitat previs a la pandèmia.

Els hotels espanyols van registrar al juliol, el mes que marca l’inici de la gran temporada alta estival, un total de 42,3 milions de pernoctacions, la qual cosa suposa un fortíssim increment del 60% en relació de l’any passat, però que encara està per sota dels registres previs a la covid, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En concret, els establiments encara van registrar el mes passat 851.000 pernoctacions menys que en el juliol d’aquell 2019 prepandèmia, quan es van superar les 43,2 milions d’estades.

El mes passat els hotels van concentrar 12,3 milions de clients, gairebé un 44% més que en el mateix mes de l’any anterior (amb 8,56 milions) i també l’1,7% per sobre dels registres del 2019. I és que al juliol d’enguany els establiments van rebre 205.000 clients més que abans de la pandèmia. Hi ha més viatgers que abans dels estralls del coronavirus, però s’allotgen menys nits.

Creix la demanda estatal

Una de les raons de la caiguda global de la durada de les estades el mes passat es deuen, segons apunten fonts hoteleres, al major pes que té ara en el conjunt del negoci del sector el client nacional, que realitza de mitjana viatges de menor durada que els viatgers internacionals. De fet, el negoci lligat al client nacional sí que supera clarament els nivells prepandèmia.

Els hotels van registrar el mes passat un total de 15,66 milions de pernoctacions que van fer 6,06 milions de clients espanyols, la qual cosa suposa increments de gairebé 800.000 pernoctacions i de 414.000 viatgers estatals en relació amb els nivells del mes de juliol del 2019. No obstant això, en el cas dels clients internacionals, els establiments encara van registrar el mes passat 1,65 milions de pernoctacions menys i 209.000 viatgers forans menys que abans de la pandèmia (fins a quedar-se en 26,7 milions de nits i 6,23 milions de clients internacionals aquest juliol).

Els preus pugen

Els hotels espanyols estan aconseguint apujar les seves tarifes per la major demanda i empesos també per l’alça dels costos provocada per l’escalada de la inflació. Els establiments van apujar els preus el mes de juliol el 16,4% en relació amb el mateix mes de l’any passat, fins a aconseguir uns ingressos mitjans per cada habitació ocupada de 142,14 euros per nit, a diferència del 2019, quan l’ingrés mitjà per habitació i nit va ser de 102 euros.