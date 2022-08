«El meu suport explícit a les mobilitzacions sindicals davant la patronal espanyola». Amb aquesta rotunditat, la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha recolzat les mobilitzacions convocades pels sindicats per aquesta tardor davant el bloc de la negociació per elevar el salari mínim interprofessional. La també ministra de Treball ha insistit que el Govern apujarà l’SMI «més que mai» davant la creixent inflació. «Li demanaria a la CEOE que es comprometi amb el seu país», ha afirmat.

En el primer ple del curs acadèmic, Díaz ha reiterat, com fa des de fa setmanes, que l’Executiu elevarà el salari mínim –actualment en 1.000 euros mensuals– i que en les pròximes setmanes es reunirà la comissió d’experts per analitzar la quantia a la qual hauria de pujar perquè al final de la legislatura arribi al 60% del salari mitjà espanyol. La vicepresidenta ha demanat als agents socials que siguin conscients de «la situació» que s’està vivint davant la pujada de preus derivada de la guerra a Ucraïna.

«Crec que el senyor Garamendi sap molt bé el que està passant al nostre país, i bloquejar la negociació dels convenis col·lectius avui no és una bona recepta per a un país que necessita no només que els treballadors no ho passin malament, sinó que deixin de perdre poder adquisitiu», ha demandat Díaz.