En el marc del projecte Bages Treball, Talent i Tecnologia, impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, s’han programat per al setembre dues sessions per difondre els avantatges de l’economia circular en l’àmbit rural. Els tallers es faran el 19 i el 26 de setembre a la tarda (de 17.30 a 19.30 hores) al local social de Fonollosa, al nucli de Canet de Fals, i també tenen la col·laboració de l’Ajuntament de Fonollosa.

A les dues sessions programades es donaran a conèixer els aspectes generals de l’economia circular, les oportunitats que ofereix i les noves tendències de la bioeconomia i el turisme circular. En paral·lela, també s’identificaran els reptes i les idees concretes de les activitats i negocis de les persones participants per fer possible la posada en marxa de nous models de negoci que segueixin les directrius de l’economia circular. Les inscripcions són gratuïtes i estan obertes a empreses, persones emprenedores i particulars que tinguin interès a conèixer els elements clau de l’economia circular. Tota la informació de les sessions «Com fer el teu negoci més circular?» es pot consultar a la pàgina web www.bagesttt.cat, a través del correu bagesttt@ccbages.cat o bé al telèfon 93 693 03 52.