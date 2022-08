El Banc Central Europeu (BCE) va sorprendre al juliol amb una puja dels tipus d’interès per combatre l’espiral inflacionista de 0,5 punts, és a dir, el doble del que havia anticipat a la reunió del juny. Però la decisió no va estar exempta de discussió interna. Tot i que la mesura va ser secundada per un «nombre molt gran» de participants, «alguns membres» del consell de govern van apostar per cenyir-se a l’alça de 0,25 punts que l’organisme havia avançat feia unes setmanes, segons es va revelar ahir amb la publicació de les actes de la reunió.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ho va deixar entreveure a la compareixença posterior a la trobada, en reconèixer que l’alça més alta de tipus en més de dues dècades -i la primera en 11 anys-, s’havia pres per «consens», no per unanimitat. Ara s’han pogut saber els motius de la divisió. «Amb els riscos de recessió, un augment de 25 punts bàsics era vist més d’acord amb una normalització gradual de la política monetària», recull el document sobre la posició minoritària.